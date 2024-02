Se stai valutando di passare a Vodafone, ci sono diverse opzioni sia per la telefonia mobile che per le offerte internet di casa, con la possibilità di richiedere anche la portabilità del numero, sia mobile che fisso. Ecco una panoramica per facilitare la tua scelta, considerando le modalità, le tempistiche e le tariffe aggiornate.

Vodafone: le promo a disposizione

Per chi proviene da TIM o WINDTRE, Vodafone propone una varietà di offerte di telefonia mobile che promettono maggiori Giga e costi mensili vantaggiosi. Queste tariffe prevedono un contributo di attivazione di 6,99 euro una tantum, più il costo della prima ricarica. Per esempio, l’offerta Family+ per i clienti Vodafone di rete fissa offre Giga illimitati in 4G e 5G a 9,99 € al mese, mentre RED MAX Under 25 offre 100 GB in 4G e 5G a 9,99 € al mese. Altre offerte comprendono RED PRO e RED MAX con minuti e SMS illimitati, oltre a una vasta quantità di Giga in 4G e 5G.

Per i clienti Iliad e degli operatori virtuali, Vodafone ha predisposto offerte speciali come Vodafone Silver 150 e Vodafone Silver 200, che offrono un considerevole quantitativo di Giga in 4G a prezzi competitivi. Queste offerte, denominate “operator attack”, sono soggette a frequenti aggiornamenti. Per quanto riguarda le offerte di Vodafone casa, queste sono accessibili a tutti i nuovi clienti senza distinzione e possono essere confrontate con altre opzioni di mercato tramite comparatori online. Le tariffe spaziano da Internet Unlimited per i già clienti di rete mobile a offerte che includono linea telefonica fissa e connessione illimitata tramite fibra o FWA, con prezzi che variano in base al servizio offerto.

La portabilità del numero, sia per la telefonia mobile che fissa, è un processo semplice che richiede la comunicazione di alcuni dati specifici come il codice ICCID per le SIM mobile o il codice di migrazione per la telefonia fissa. I tempi di attivazione variano: per la telefonia mobile, la SIM è attiva da subito, mentre per la linea fissa i tempi di attivazione sono generalmente di circa 2 settimane, con la possibile necessità di un intervento tecnico.