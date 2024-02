L’operatore telefonico italiano TIM ha deciso di sfidare ancora una volta i suoi rivali. Da qualche giorno, in particolare, l’operatore ha reso disponibile due nuove super offerte di rete mobile davvero favolose e che includono una quantità davvero enorme di giga per navigare senza pensieri. Come anticipato nei giorni scorsi, stiamo parlando delle nuove offerte di rete mobile denominate TIM Power Special New e TIM Power Special Easy New.

TIM sorprende la concorrenza con le sue nuove offerte TIM Power Special

Qualche giorno fa, l’operatore telefonico TIM aveva anticipato l’arrivo di due nuove offerte mobile davvero sensazionali e così è stato. A partire dal 26 febbraio 2024, infatti, l’operatore ha reso disponibili le nuove offerte mobile denominate TIM Power Special New e TIM Power Special Easy New. Si tratta in entrambi i casi di due offerte davvero eccezionali, consigliate soprattutto per tutti gli utenti che hanno la necessità di una quantità di giga davvero esagerati.

Le offerte in questione sono di tipo operator attack, quindi risultano attivabili soltanto dagli utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero dai seguenti operatori telefonici:

Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Mobile, Plintron Italia Full, Withu (Europe Energy), Green ICN, NV mobile, Intermatica, Enegan, Digi Mobil, PLINK, China Mobile, Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elimobile (Elite Mobile), Italia Power, Spusu, NTmobile, Rabona Mobile, Noitel, BT Italia FULL MVNO, BT Enia Mobile, Afinna One, LycaMobile e Vianova Mobile (Welcome Full).

Nello specifico, con TIM Power Special New sono inclusi ogni mese fino a 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G. Con TIM Power Special Easy New, invece, gli utenti avranno a disposizione fino a ben 300 GB di traffico dati. Per entrambe le offerte sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo mensile è di soli 9,99 euro.