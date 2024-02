L’universo di Star Wars è complicato e difficile da decifrare soprattutto se gli appassionati ricevono brutte notizie. Infatti, secondo un recente report lanciato dalla nota testata Kotaku, il nuovo gioco ambientato nella Galassia lontana lontana sarebbe stato cancellato definitivamente.

Il team di Respawn Entertainment stava lavorando a questo nuovo sparatutto il prima persona, in accordo con Lucasfilm Games e EA. I primi dettagli in merito a questo titolo senza nome sono arrivati nel corso del 2022 ma, da allora, non si hanno avute più notizie in merito.

Il motivo di questo cambio di rotta potrebbe essere legato alla riorganizzazione aziendale intrapresa da EA. Il publisher ha avviato una serie di licenziamenti, andando a ridurre la propria forza lavoro. La scelta sembra legata alla volontà di ritirarsi dal mercato dei titoli realizzati su licenza, tra cui rientrano anche i giochi dedicati a Star Wars.

EA e Respawn Entertainment hanno cancellato lo sviluppo del nuovo gioco dedicato a Star Wars che si preannunciava come uno sparattutto in prima persona

La notizia di questa cancellazione è stata inviata ai dipendenti tramite una nota interna. Il comunicato è stato rilasciato a firma di Laura Miele, presidente della divisione Entertainment di EA. Come si può leggere nella nota: “È sempre difficile abbandonare un progetto, e questa decisione non rispecchia il talento, la tenacia o la passione del team per il gioco“. Il Dirigente ha poi proseguito: “Vogliamo dare ai fan ciò che loro desiderano per i prossimi episodi dei franchise più iconici, per noi questa è la definizione di uno storytelling di successo e il settore giusto su cui concentrarsi“.

Il team al lavoro su questo progetto verrà riassegnato a nuovi titoli. In particolare, il personale inizierà a lavorare su Apex Legends, ma non solo. Tra i titoli in sviluppo di cosno anche i tie-in dedicati ad Iron Man e Black Panther.

Inoltre, gli appassionati dei personaggi creati da George Lucas possono tirare un sospiro di sollievo. Infatti, non bisogna dimenticare che è in lavorazione e un terzo episodio della serie Star Wars: Jedi.