La squadra speciale di Cloni Commando, conosciuta come Bad Batch, ha un’ultima missione da eseguire. A partire dal 21 febbrio, la terza e ultima stagione della serie animata Star Wars è disponibile per la visione su Disney+.

La premiere è imperdibile grazie ai tre episodi rilasciati sulla piattaforma di streaming. Gli appassionati dei personaggi creati da George Lucas si ritroveranno a seguire le vicende della Clone Force 99 esattamente dove si erano interrotte nella precedente stagione. I tre episodi comporranno un arco narrativo completo, quindi devono essere visti insieme.

La terza stagione sarà composta da un totale di 15 episodi e la pubblicazione avverrà a cadenza settimanale con un episodio ogni mercoledì. Tuttavia, in particolari circostanze, Disney+ potrebbe pubblicare due episodi contemporaneamente. Questa situazione si verificherà, probabilmente. in concomitanza con archi narrativi particolarmente importanti che non era possibile dividere.

Star Wars: The Bad Batch torna su Disney+ per la terza e ultima stagione, la Clone Force 99 deve affrontare la sua ultima missione

Ricapitolando quanto successo nella precedente stagione, la Bad Batch è divisa in quanto Omega e Crosshair sono imprigionati nella struttura Imperiale situata a Mount Tantiss. Il resto della squadra, composta da Hunter, Wrecker e Echo, devono salvare i loro fratelli a tutti i costi per ricostruire la Clone Force 99 e scappare dell’Impero.

Come sempre, non bisogna farsi ingannare dallo stile animato. Infatti, quasi tutte le produzioni animate incentrate sull’universo di Star Wars affrontano le tematiche importanti come l’autodeterminazione, l’indipendenza e la libertà.

La scelta di utilizzare il medium animato è puramente stilistica, in quanto permette di esplorare e sperimentare in maniera maggiore rispetto al live action. Definire The Bad Batch, o la serie The Clone Wars da cui deriva, una serie per bambini è riduttivo e per nulla rispettoso del prodotto. Le tematiche sono mature e impegnative, a conferma che il prodotto è destinato ad un pubblico adulto.