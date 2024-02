Il mondo di Star Wars è in pieno fermento. Dopo l’annuncio di un nuovo film incentrato sul Mandaloriano e Grogu, ecco arrivare anche delle novità per gli appassionati di gaming. A partire dal prossimo 14 marzo, Lucasfilm Games ha annunciato il debutto della Star Wars Battlefront Classic Collection.

Questa raccolta permetterà a tutti i fan della saga di rigiocare i titoli classici dei primi anni 2000. Infatti, la collection includerà Star Wars Battlefront del 2004 e Battlefront II del 2005 tirati a lucido per far innamorare una nuova generazione di giocatori.

Entrambi i giochi arriveranno su tutte le attuali console e su PC. Sarà possibile trovarli negli store di Nintendo Switch, PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam. Il costo della collection è fissato a 35 dollari ma non c’è ancora una conferma per il prezzo in Italia.

The original favorites strike back. Star Wars Battlefront Classic Collection is coming March 14. Learn more: https://t.co/xSUe7JWxuQ pic.twitter.com/lFnjcu3gLi — Star Wars (@starwars) February 21, 2024

Per celebrare il lancio di Star Wars Battlefront Classic Collection, Lucasfilm Games ha anche ripristinato la modalità multiplayer dei titoli. SArà possibile sfidarsi in battaglie campali fino a 64 giocatori in contemporanea. Arriveranno espansioni per la modalità Hero Assault e saranno inclusi tutti i contenuti esclusivi presenti sulle versioni originali del titolo.

Inoltre, Lucafilm Games ha confermato che ci saranno anche novità inedite. Per Star Wars Battlefront (Classic) sarà introdotta la mappa bonus Jabba’s Palace. Gli aggiornamenti più corposi, invece arriveranno per Battlefront II come i due nuovi eroi Asajj Ventress e Kit Fisto e le mappe bonus:

Bespin: Cloud City,

Rhen Var: Harbor,

Rhen Var: Citadel

Yavin 4: Arena.

Inoltre, resteranno invariate le modalità di gioco principali di entrambi i titoli come la Campagna e la Conquista Galattica. In Battlefront sarà possibile rivivere le principali battaglie viste nei vari film di Star Wars, da Episodio I a Episodio VI.

In Battlefront II, invece, impersoneremo un Clone d’assalto appartenente alla 501st Legion élite, lo squadrone personale di Anakin Skywalker. Questa avventura si snoderà attraverso le Guerre dei Cloni fino a quando la Repubblica si trasforma nel primo Impero Galattico.