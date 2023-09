Ve lo avevamo anticipato qualche giorno fa e ora è arrivato l’annuncio ufficiale. Il colosso giapponese Sony ha da poco svelato tutti i videogiochi che saranno disponibili a settembre 2023 per tutti gli abbonati ai suoi servizi in abbonamento, ovvero PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium, ecco i giochi di settembre

Nei giorni scorsi erano emersi alcuni rumors riguardanti i prossimi videogiochi inclusi per gli abbonati ai vari servizi di PlayStation Plus. Come già accennato in apertura, il colosso giapponese li ha da poco svelati e a quanto sembra i rumors hanno in parte indovinato di quali si tratta.

Nello specifico, per tutti gli abbonati al servizio di PlayStation Plus Premium sono disponibili al download quattro titoli, ovvero:

• Star Ocean First Departure R PS4

• Star Ocean Till the End of Time PS4

• Dragon’s Crown Pro

• Star Ocean The Last Hope 4K & Full HD Remaster PS4

Per quanto riguarda i videogiochi per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus Extra, invece, i titoli a disposizione sono ben 16 e sono stati per l’appunto confermati Sid Meier’s Civilization 6, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, 13 Sentinels Aegis Rim, Unpacking, Star Ocean The Divine Force e NieR Replicant. Vi elenchiamo comunque qui di seguito tutti i videogiochi per gli abbonati a questo servizio.

• NieR Replicant ver.1.22474487139…

• Star Ocean The Divine Force

• Sid Meier’s Civilization 6

• Sniper Ghost Warrior Contracts 2

• 13 Sentinels Aegis Rim

• Unpacking

• Odin Sphere Leifthrasir

• Planet Coaster Console Edition

• This War of Mine Final Cut

• Cloudpunk

• Contra Rogue Corps

• Tails Noir

• Call of the Sea

• West of Dead

• Star Ocean Integrity and Faithlessness

• PAW Patrol The Movie Adventure City Calls

Insomma, anche per questo mese Sony ha fatto una bella sorpresa ai suoi abbonati.