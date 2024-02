MSI Claw, I test effettuati fanno emergere tenti dubbi

Poco tempo fa è stata annunciata la nuova MSI Claw. La prima recensione è arriva dalla Cina, mostrando al mondo le particolari specifiche ed i prezzi. A quanto pare sembra che il chip Intel Meteor Lake faccia un po’ di capricci, mostrando scarsi risultati nei benchmark e posizionarsi dietro al Ryzen Z1 Extreme di ASUS ROG Ally.

Giorni fa è comparsa la prima recensione della console di MSI su Billibili, facendo vedere come il nuovo chip di casa Intel si sia rivelato più scarso del rivale AMD. L’Intel Core Ultra 7 155H ha riscontrato numerosi cali a livello di performance durante i test, tutto dovuto dal TDP ridotto e dall’architettura Xe-LPG della grafica integrata del chip Meteor Lake.

MSI Claw: i test benchmark sollevano qualche dubbio

I primi test effettuati sul processore, però, si erano rivelati molto promettenti, infatti sembrava che la console casa MSI potesse contendere il posto con ROG Ally. Quindi anche se le specifiche tecniche sembravano garantire ottimi risultati, l’utilizzo del TDP di default di 35-40 W si è rivelato poco potente in confronto all’alternativa AMD. Andando più nel dettaglio, il chip della console Asus ha fatto girare tutti i titoli con il 10% di fps in più rispetto ad MSI, arrivando anche a picchi di 30% e di 40%.

Impressionanti sono i dati raccolti testando i vari TDP, arrivando alla conclusione che tra le due c’è un vero e proprio abisso di mezzo. Per i 25 W MSI Claw genera 47 fps con il titolo Shadow of the Tomb Raider, d’altro canto però, ROG Ally arriva a toccare i 54 fps. Piano piano che il TDP si riduce il distacco aumenta: 15 W con rispettivamente 24 e 42 fps. Leggendo i fatti si può notare che la nota casa produttrice rossa sia in netto vantaggio verso MSI, quindi, si pensa ad un possibile aggiornamento da parte di MSI per la risoluzione del problema prima dell’arrivo sul mercato.