MSI Claw: arriva in Italia la nuova Frontiera del Gaming Portatile

MSI, rinomato produttore di notebook premium, fa il suo ingresso nel mondo delle console portatili con il lancio della rivoluzionaria MSI Claw. Presentata in anteprima al CES di Las Vegas, questo dispositivo ibrido si propone come un vero e proprio PC Handheld, promettendo di ridefinire il concetto di gaming on-the-go.

Al centro di questa innovazione troviamo i potenti processori Intel Meteor Lake e una batteria dalle prestazioni eccezionali, che garantiscono prestazioni avanzate e un’esperienza di gioco sempre fluida anche con i titoli più “pesanti”. La CPU Intel Core Ultra 7 155H e la tecnologia Intel XeSS assicurano poi un notevole aumento dei frame per secondo (FPS), garantendo una grafica mozzafiato e un gameplay impeccabile anche nei giochi AAA.

Come sarà la nuova console MSI Claw

MSI Claw è progettata per gestire una vasta gamma di generi di giochi, dalle avvincenti avventure d’azione ai complessi RPG, offrendo un’esperienza di gioco di alta qualità ovunque ci si trovi. I suoi controller reattivi e l’ergonomia studiata per il massimo comfort permettono di immergersi completamente nell’azione. Il display touchscreen Full HD da 7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz riproduce una gamma di colori vivida e dettagliata, mentre la batteria da 53 Whr, la più grande nella sua categoria, assicura fino a 2 ore di gioco continuativo senza la necessità di alcuna ricarica.

La console non si limita solo al gaming. Grazie all’MSI Center M e MSI APP Player, dona accesso alle funzioni essenziali e la possibilità di giocare a giochi Android oltre a quelli per Windows. Il dispositivo supporta inoltre la personalizzazione completa dei tasti e delle macro, consentendo a ogni giocatore di adattare il tutto al modo in cui gioca.

La MSI Claw sarà disponibile in Italia a partire da aprile, con la prevendita che inizierà il 14 marzo 2024, al prezzo di 899 euro. Gli Early Adopter avranno la possibilità di ricevere Steam Card del valore di 100$ seguendo semplici passaggi descritti sulla pagina ufficiale della promozione. Attraverso specifiche tecniche all’avanguardia questa nuovissima console si presenta come la nuova frontiera del gaming portatile, regalando all’utente un’abilità e una maneggevolezza senza precedenti per immergersi nei giochi anche in viaggio.