Huawei, colosso cinese della tecnologia, si erge come uno dei principali concorrenti di Nvidia in vari settori, tra cui quello dei chip per l’intelligenza artificiale. La stessa Nvidia ha evidenziato questa rivalità in un documento depositato presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti lo scorso 21 febbraio.

La corsa tecnologica nel cuore dei microchip

Nel documento, la società di Santa Clara sottolinea che Huawei è impegnata in maniera paritaria nella fornitura di chip progettati per tecnologie chiave del momento, come le unità di elaborazione grafica (GPU), le unità di elaborazione centrale (CPU) e i chip di rete. Oltre a essere coinvolta nella produzione hardware e software, Huawei si distingue anche come una società di servizi di cloud computing, contribuendo così a migliorare l’informatica basata sull’intelligenza artificiale.

L’impegno di Huawei si manifesta attraverso lo sviluppo della serie di chip Ascend, la quale emerge come una diretta concorrente della serie di chip per l’intelligenza artificiale di Nvidia. In particolare, il chip principale di Huawei, il 910B, è considerato un rivale diretto dell’A100 lanciato da Nvidia circa tre anni fa.

Nel mercato cinese, il settore dei microchip per l’intelligenza artificiale da solo vale circa sette miliardi di dollari, una cifra significativa che riflette l’importanza strategica di questo ambito. Huawei ha ottenuto un grande ordine di chip da parte di Baidu nel 2023, dimostrando la sua posizione di forza nel mercato asiatico, soprattutto prima delle restrizioni sull’esportazione di chip dagli Stati Uniti verso la Cina.

Oltre a Huawei, Nvidia identifica altri concorrenti, tra cui Intel, Advanced Micro Devices, Broadcom e Qualcomm. Nel settore del cloud computing, la lista comprende giganti tecnologici come Amazon e Microsoft.

La crescita del valore di mercato di Nvidia

Il 2024 si presenta come un anno particolarmente positivo per Nvidia, con un costante aumento del suo valore di mercato nelle prime settimane dell’anno. Il 22 febbraio, il prezzo delle azioni ha registrato una crescita ulteriore del 14%, grazie alle previsioni di ricavi migliori delle stime, alimentate dall’incremento della domanda nel campo dell’intelligenza artificiale. Questo successo evidenzia la continua rilevanza e il ruolo chiave che Nvidia gioca nel panorama tecnologico globale.

La competizione tra Huawei e Nvidia nel settore dei chip per l’intelligenza artificiale mette in luce l’accelerazione dell’innovazione e la crescente domanda di soluzioni avanzate. In un contesto in cui la tecnologia continua a evolversi rapidamente, l’abilità di queste aziende nel guidare l’innovazione diventa cruciale. La continua crescita di Nvidia nel 2024 suggerisce che l’intelligenza artificiale rimarrà al centro delle trasformazioni tecnologiche, con impatti significativi sull’industria e sulla società.