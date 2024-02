Whatsapp - è giunta l'ora X, prepariamoci a dire addio alla piattaforma

Il panorama tecnologico è in continua trasformazione e WhatsApp, l’app di messaggistica più diffusa globalmente, non fa eccezione, preparandosi a introdurre un aggiornamento significativo. Con oltre 2 miliardi di utenti, questa app si appresta a interrompere il supporto su una serie di dispositivi considerati ormai superati. L’iniziativa, che ha preso effetto oggi, è il risultato dell’ultimo aggiornamento sviluppato da Meta, l’azienda madre, che implementerà nuove specifiche tecniche non più compatibili con alcuni modelli di smartphone più datati.

Whatsapp: da oggi non troverete più l’app

La decisione di sospendere il servizio su questi dispositivi riflette una realtà inevitabile nel settore tecnologico: l’obsolescenza programmata. La spiegazione fornita dall’azienda evidenzia come, con il trascorrere del tempo, i dispositivi più anziani faticano a supportare le innovazioni dell’app e a ricevere aggiornamenti critici per mantenere elevati standard di sicurezza informatica.

L’elenco dei dispositivi interessati da questa sospensione include modelli di marchi noti come Samsung, Apple, Huawei e LG, insieme ad altri. Gli utenti in possesso di questi dispositivi dovranno quindi cercare alternative per le loro esigenze di messaggistica istantanea o valutare un aggiornamento hardware per continuare a utilizzare l’app.

WhatsApp enfatizza che questa pratica di dismettere il supporto per sistemi obsoleti è usuale nel settore, con l’obiettivo di incentivare il progresso tecnologico e assicurare un’esperienza utente ottimale. Gli utenti dei dispositivi interessati verranno avvisati direttamente sul loro smartphone, offrendo loro il tempo di adattarsi e di esplorare soluzioni alternative.

La lista dei modelli

Samsung:

– Galaxy Core

– Galaxy Trend Lite

– Galaxy Ace2

– Galaxy s3 Mini

– Galaxy Trend II

– Galaxy X2

Apple:

– iPhone 6S

– iPhone SE

– iPhone 6S Plus

LG:

– Optimus L3

– Optimus L5

– Optimus F5

– Optimus L7

– Optimus F3

– Optimus F3Q

– Optimus L2

– Optimus L4

– Optimus F6

– Ativar

– Lucid 2

– Optimus F7

Huawei:

– Ascend Mate

– Ascend G740

– Ascend D2

Altri Marchi:

– Sony Xperia M

– Lenovo A820

– ZTE V956 – UMI X2

– ZTE Grand S Flex

– ZTE Grande Memo

– Faea F1

– THL W8

– Wiko Cink Five

– Winko Darknight

– Archos 53 Platinum