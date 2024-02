COUPON di 150€ su Robot Aspirapolvere: applicalo su Amazon

Nel mondo moderno, dove il tempo è prezioso e la pulizia della casa è spesso un compito che richiede molto impegno, la tecnologia può essere un valido alleato. In particolare, i robot aspirapolvere rappresentano una soluzione innovativa e conveniente per mantenere la casa pulita e ordinata senza dover dedicare ore a questa attività. Tra le varie opzioni disponibili sul mercato, il Robot Aspirapolvere OKP Life, venduto su Amazon, si distingue per le sue prestazioni avanzate e per il prezzo imbattibile, specialmente considerando lo sconto di 150 euro applicabile cliccando sul coupon nella pagina prodotto.

Dotato di una potenza di aspirazione di 2500PA, questo aspirapolvere robot assicura un’efficace pulizia, in grado di assorbire polvere, capelli, peli di animali domestici e altri detriti presenti sul pavimento. Il suo contenitore della polvere da 550 ml è sufficientemente capiente da ridurre la frequenza di svuotamento, rendendo così l’esperienza di pulizia ancora più comoda e senza interruzioni.

Acquista un Robot Aspirapolvere smart per avere il controllo della pulizia della tua casa

Ciò che rende il Robot Aspirapolvere OKP Life davvero speciale è il suo controllo intelligente. Grazie all’app OKP Life, è possibile fermare, avviare, regolare la modalità o stoppare momentaneamente il dispositivo a distanza. Inoltre, questo aspirapolvere è compatibile con i dispositivi di assistenza vocale come Alexa e Google Assistant, consentendo agli utenti di gestire la pulizia attraverso comandi vocali, aggiungendo un ulteriore livello di convenienza.

Il design compatto del Robot Aspirapolvere lo rende perfetto per una pulizia senza soluzione di continuità. Grazie ad una larghezza di soli 28 cm e un’altezza di 7.7 cm, può facilmente accedere a spazi angusti e garantire una copertura di pulizia completa. Attraverso la sua funzione di ricarica automatica, il robot può tornare alla base per ricaricarsi quando necessario, senza bisogno di intervento umano.

Per soddisfare le diverse esigenze di pulizia in casa, questo robot aspirapolvere offre diversi modi di pulizia, tra cui bordo, automatico, zigzag, e spot, tutti facilmente selezionabili tramite l’app. In più, con un tempo di funzionamento fino a 120 minuti e tre livelli di regolazione dell’intensità dell’aspirazione, può pulire ininterrottamente senza doversi ricaricare frequentemente. Va sottolineato anche che il livello di rumore prodotto da questo aspirapolvere robotico è basso, appena 58 decibel, garantendo un’esperienza di pulizia più silenziosa e non invasiva per gli abitanti della casa.