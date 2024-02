L’atteso Salone di Ginevra 2024 ha visto l’entrata in scena della nuova berlina elettrica IM L6, un modello che segna il debutto del prestigioso marchio IM Motors sul suolo europeo. Presentata con grande entusiasmo, questa vettura ha catturato l’attenzione dei visitatori grazie al suo design accattivante e alle sue caratteristiche innovative.

Il Gruppo SAIC ha colto l’occasione del Salone di Ginevra 2024 per introdurre il marchio premium IM sul mercato europeo. Questo movimento strategico conferma l’impegno del Gruppo nel settore dell’auto elettrica e la sua volontà di offrire soluzioni all’avanguardia agli automobilisti di tutto il mondo.

IM L6, un design raffinato e dinamico

La berlina elettrica IM L6 si distingue per un design raffinato e dinamico.

Con dimensioni di:

4.931 mm in lunghezza;

1.960 mm in larghezza;

1.474 mm in altezza;

un passo di 2.950 mm

L’auto offre un’elegante silhouette da berlina, con una linea del tetto che conferisce un tocco quasi da coupé. Il sensore LiDAR integrato nel tetto promette funzionalità avanzate di assistenza alla guida, garantendo sicurezza e precisione durante la guida.

Gli interni della IM L6 riprendono lo stile minimalista e sofisticato già apprezzato nella L7. Un ampio display domina la plancia, offrendo un’esperienza di guida moderna e intuitiva. La cura dei dettagli e l’utilizzo di materiali di alta qualità conferiscono un tocco di lusso all’abitacolo, rendendo ogni viaggio un’esperienza unica e confortevole.

Prestazioni e autonomia di livello

Dal punto di vista delle prestazioni, la IM L6 si presenta con diverse varianti, con uno o due motori elettrici. La versione con doppio motore offre una potenza combinata di 579 kW, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi. Per quanto riguarda l’autonomia, sono disponibili due versioni per il mercato europeo:

La prima offre una percorrenza di 600 km secondo il ciclo WLTP;

offre una percorrenza di secondo il ciclo La seconda raggiunge i 800 km.

Si parla anche di una batteria con tecnologia allo stato semi-solido, garantendo elevate prestazioni e affidabilità.

Non resta che attendere con impazienza ulteriori dettagli e informazioni sulla commercializzazione di questo affascinante modello nel Vecchio Continente.