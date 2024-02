Concept AI Phone: rivoluzione smartphone al MWC 2024 con Telkom

Il Mobile World Congress 2024 a Barcellona è un vetrina di innovazione e quest’anno l’intelligenza artificiale ha rubato la scena a tutte le tecnologie. Tra i vari annunci e lanci di dispositivi, un particolare concept phone sviluppato da Telekom in collaborazione con Brain AI ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori. Il Concept AI Phone, come suggerisce il nome, si propone di rivoluzionare l’interfaccia e il flusso di lavoro degli smartphone tradizionali, sostituendo le classiche applicazioni con l’intelligenza artificiale. L’obiettivo è semplificare l’esperienza dell’utente, consentendo l’esecuzione di operazioni tramite un’unica interfaccia intuitiva.

Al centro del concept vi è un’unica schermata pulita con un singolo pulsante, che richiama l’intelligenza artificiale integrata nel dispositivo. Utilizzando la potenza del chipset Snapdragon 8 Gen 3, l’IA è in grado di eseguire una vasta gamma di operazioni direttamente sullo smartphone, mentre può comunque accedere a internet per recuperare dati e informazioni aggiuntive.

Com’è stato creato il nuovo concept per gli smartphone? Qual è l’obiettivo?

L’approccio del Concept AI Phone mira a mettere in primo piano le azioni desiderate dall’utente, eliminando la necessità di passare da un’app all’altra. Jerry Yue, fondatore di Brain AI, sostiene che le app attuali tendano a creare una dipendenza dell’utente, mentre il nuovo approccio proposto trasforma l’IA in un concierge proattivo, semplificando l’interazione con lo smartphone.

Il concept è però ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo. Durante la presentazione la società ha mostrato solo alcuni casi d’uso, come la prenotazione di voli e l’assistenza agli acquisti. Al momento, è ancora possibile accedere alle app tradizionali scorrendo verso l’alto sulla schermata principale, ma il team di sviluppo non esclude la possibilità di implementare funzionalità basate sull’IA in futuro.

Il Concept AI Phone di Telekom è un tentativo innovativo di ridefinire l’interazione dispositivo-utente. Sebbene ancora in fase embrionale, il concetto promette di proporre un’esperienza d’uso più intuitiva e personalizzata. Dovremo attendere le fasi future per scoprire come evolverà questo progetto e quali impatti avrà sull’industria degli smartphone nel lungo termine.