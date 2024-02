Samsung presenta la nuova era dell'Intelligenza Artificiale all'MWC 2024

Il Mobile World Congress 2024 ha debuttato a Barcellona portando con sé un’atmosfera vibrante di anticipazione e innovazione. Tra i protagonisti in questo palcoscenico tecnologico, Samsung Electronics cattura l’attenzione del pubblico con le nuove esperienze offerte dalla Galaxy AI che ridefiniranno il nostro rapporto con i device mobili.

I visitatori che si recheranno allo stand Samsung potranno immergersi direttamente nell’universo della Galaxy AI e scoprire tutti i dispositivi Galaxy, con un focus speciale sulla serie Galaxy S24. Questa nuova gamma di smartphone si propone di aprire le porte a un futuro più intelligente e interconnesso. TM Roh, Presidente e Capo del Mobile eXperience Business di Samsung Electronics, ha sottolineato l’importanza di questa innovazione, affermando che i prodotti sfruttano la potenza dell’AI mobile per offrire agli utenti esperienze quotidiane completamente moderne.

I device innovativi Samsung dotati di intelligenza artificiale

Uno dei tratti più rivoluzionari della serie Galaxy S24 sarà la sua capacità di potenziare la comunicazione e la creatività degli utenti, rendendo la tecnologia più accessibile e intuitiva che mai. Funzionalità come la Traduzione Live, Cerchia e Cerca con Google consentiranno agli utenti di superare le barriere linguistiche e scoprire nuovi contenuti con facilità e rapidità. L’Assistente Note e la Modifica Generativa doneranno strumenti avanzati per organizzare e manipolare testi e immagini, garantendo un’esperienza creativa senza precedenti.

Samsung ha annunciato l’espansione delle funzionalità della Galaxy AI a tutta la gamma di prodotti, compresi i modelli esistenti come Tab S9, Galaxy Z Fold5, Z Flip5, S23 e S23 FE. Inoltre, la serie Galaxy Book4, disponibile a livello globale dal 26 febbraio, promette di portare la produttività a nuovi livelli, tramite opzioni di connettività avanzate che consentiranno agli utenti di trasferire e modificare facilmente foto e video tra i dispositivi Galaxy. La società, per dar il giusto risalto ai suoi prodotti, ha creato varie zone nello stand dove le persone potranno scattare foto e toccarli in anteprima con mano fino alla fine della fiera, un’opportunità unica e futuristica .

Un nuovo approccio alla quotidianità e al benessere

Oltre alla produttività, Samsung si concentrerà anche sul benessere degli utenti. Con dispositivi intelligenti per la salute come il nuovo Galaxy Ring, l’azienda presenterà opzioni di monitoraggio personalizzate, sfruttando la potenza dell’intelligenza artificiale. La società porrà luce anche sulle nuove funzionalità apposite come “Il mio punteggio di vitalità“ e “Booster Card“ che forniranno informazioni dettagliate sulla salute ed aiuteranno a raggiungere gli obiettivi per uno stile di vita più sano. Queste potranno essere provate dai visitatori in particolar modo attraverso la linea di smartwatch Galaxy Watch6.

Attraverso l’ecosistema SmartThings, Samsung dimostrerà come la casa possa trasformarsi in un ambiente più sano e sostenibile. Grazie al controllo delle luci connesse e al monitoraggio dell’attività fisica in tempo reale, gli utenti potranno creare un ambiente domestico che promuoverà la salute in ogni suo aspetto.