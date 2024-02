Apple Arcade, è un servizio di abbonamento per appassionati di giochi che è stato lanciato nel 2019. Il sistema, attualmente, sta attraversando un periodo di incertezza, secondo quanto riferito da alcuni sviluppatori. Le voci che circolano nel settore, riportate da fonti anonime su mobilegamer.biz, indicano un clima di incertezza e persino di preoccupazione per il futuro del servizio. Alcuni sviluppatori avvertono un “odore di morte” che circonda Apple Arcade. Con questa terminologia sembrano suggerire che la compagnia potrebbe non essere così fortunata nel settore dei giochi rispetto ad altre aree.

Inizialmente, il lancio di Apple Arcade era stato accolto con entusiasmo dagli sviluppatori, grazie soprattutto agli ingenti pagamenti anticipati che venivano offerti. Questi pagamenti anticipati hanno rappresentato una sorta di ancora di salvezza per molti studi indipendenti. Infatti, hanno consentito loro di sviluppare giochi di alta qualità senza doversi preoccupare eccessivamente dei costi iniziali. Nonostante ciò, negli ultimi anni, i pagamenti agli sviluppatori sembrano essere in costante calo.

Qual è il futuro di Apple Arcade?

Le fonti indicano che Apple ha ridotto sia i pagamenti anticipati che i bonus, senza fornire chiarezza su come vengono calcolati questi compensi. Inoltre, sembra che solo pochi giochi originali ricevano il via libera per essere inclusi nel servizio, con una preferenza evidente per i titoli adatti alle famiglie. Questa mancanza di trasparenza e di supporto ha portato alcuni sviluppatori a esprimere preoccupazioni sulla direzione generale di Apple Arcade.

Alcuni osservatori del settore suggeriscono che il recente ingresso di Netflix nel mercato degli abbonamenti ai giochi potrebbe spingere Apple a rivedere nuovamente il suo servizio. Nonostante la possibilità di questa eventualità, il futuro a lungo termine di Apple Arcade rimane incerto. Infatti, anche se sono diffusi alcuni commenti positivi, diversi sviluppatori descrivono il servizio come confuso nella sua direzione, con una diminuzione dei compensi e nessuna garanzia di supporto continuo.

Dunque, se Apple non sarà in grado di rafforzare la validità e l’impegno nei confronti di Apple Arcade, il servizio rischia di perdere il sostegno degli sviluppatori e di non riuscire a mantenere le promesse iniziali. Sembra che la compagnia debba riconsiderare seriamente il suo approccio al settore dei giochi se vuole garantire il successo a lungo termine di Apple Arcade.