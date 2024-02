Un prezzo davvero wow per uno dei prodotti più richiesti e desiderati degli ultimi anni, stiamo parlando di un hard disk classico, quindi non SSD, di marca Toshiba. Il modello attualmente in promozione è il Toshiba Canvio Basics, nella sua varante da 2TB, quindi una delle più grandi in circolazione.

Dimensionalmente il prodotto è facilmente trasportabile dovunque si desideri, poiché comunque può raggiungere 50 x 50 x 28 centimetri, con un peso che si aggira solamente attorno ai 220 grammi. Sulla superficie non trovano posto pulsanti fisici o quant’altro, solamente un LED di stato, che ne certifica l’effettivo collegamento, ed il connettore USB posto nella parte posteriore (o meglio nel lato corto posteriore).

Hard disk Toshiba: l’offerta è unica

L’hard disk di casa Toshiba costa davvero molto poco, e risulta essere più economico di quanto abbiate mai immaginato, almeno in confronto al listino originario. Quest’ultimo è infatti di 99,99 euro, con una fortissima riduzione di prezzo, grazie alla presenza di uno sconto a tutti gli effetti del 32%, che porta il consumatore a poter spendere solamente 67,50 euro in finale.

L’occasione è davvero ghiottissima, ed in questo modo avrete la certezza di poter spendere poco o niente, senza avere mai il minimo dubbio sulla qualità del prodotto che si andrà ad acquistare. Ricordiamo che, nonostante si tratti di un hard disk classico, presenta connettività di ultima generazione, ciò sta a significare, a tutti gli effetti, che l’interfaccia è USB 2.0/3.0, in tal modo sarà possibile raggiungere velocità di trasferimento maggiorate rispetto a quanto si sarebbe potuto inizialmente pensare. Attualmente il prodotto è disponibile nella sola colorazione nera, con finitura opaca che trattiene poco le impronte e conferisce una maggiore eleganza al prodotto stesso, così da poterlo eventualmente posizionare anche su un mobile con arredo moderno.