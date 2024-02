La decisione di Reddit di quotarsi in Borsa di New York ha scatenato una serie di reazioni contrastanti all’interno della sua community, con molti utenti esprimendo preoccupazioni sul futuro della piattaforma. Il commento “l’inizio della fine” sintetizza il timore diffuso che l’ingresso in borsa possa comportare cambiamenti significativi, tra cui restrizioni su certi argomenti, un aumento della pubblicità e addirittura la possibilità di introdurre forme di abbonamento per pubblicare contenuti sulla piattaforma.

Reddit verso la quotazione in Borsa

I malumori sono particolarmente evidenti nel subreddit r/technology, dove gli utenti temono che la quotazione in borsa possa portare a una ridefinizione delle regole della piattaforma. La preoccupazione principale è che, una volta quotata in borsa, Reddit dovrà rispondere agli azionisti e agli investitori, il cui principale interesse sarà la redditività dell’azienda.

Il modello di business di Reddit finora si è basato principalmente sulla pubblicità, ma con un successo discutibile, anche a causa di una certa tolleranza da parte dei moderatori nei confronti di argomenti controversi. L’annuncio dell’accordo con Google per l’accesso ai contenuti di Reddit al costo di 60 milioni di dollari all’anno sembra indicare una possibile nuova fonte di reddito, ma la sua efficacia rimane da verificare, così come la possibilità di stringere accordi simili con altre aziende.

Preoccupazioni e aspettative della community

Un elemento di preoccupazione è anche la decisione di offrire la partecipazione all’IPO a una selezione di moderatori e utenti di lunga data. Se da un lato potrebbe coinvolgere la community, dall’altro potrebbe influenzare le decisioni di moderazione per garantire entrate pubblicitarie stabili.

Nel subreddit WallStreetBets, noto per influenzare il mercato azionario con le “meme stock”, si stanno già verificando scommesse al ribasso sulla quotazione di Reddit in Borsa. In sintesi, il percorso di Reddit verso la borsa inizia con una serie di incognite e preoccupazioni da parte degli utenti, sollevando domande sul futuro della piattaforma e sulle dinamiche di moderazione.