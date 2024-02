L’entusiasmo per il Galaxy Ring di Samsung, inizialmente anticipato durante la presentazione dei Galaxy S24 a gennaio, si è intensificato con la sua comparsa allo stand Galaxy Experience al Mobile World Congress 2024. Questo anello smart, tanto atteso dagli appassionati, ha catturato l’attenzione fin dai primi indizi, e ora Samsung svela ulteriori dettagli sul suo lancio e sulle sue potenzialità.

Samsung svela il Galaxy Ring

La brevissima clip presentata durante l’evento di gennaio ha lasciato gli appassionati desiderosi di più, e ora, con la sua presenza allo stand al MWC, il Galaxy Ring è ufficialmente pronto per il debutto. La conferma sulla disponibilità arriva dalle parole di Daniel Seung Lee, responsabile globale B2B Wearable/IoT/Accessory di Samsung Electronics, il quale ha indicato che l’anello smart sarà presentato entro la fine dell’anno, specificando così la seconda metà del 2024 come periodo di lancio.

Il Galaxy Ring è progettato per offrire agli utenti un modo completamente nuovo per semplificare il loro benessere quotidiano, fornendo informazioni dettagliate e molteplici strumenti per comprendere sé stessi giorno e notte. Questo nuovo dispositivo si inserisce nella visione più ampia di Samsung, che mira a creare una piattaforma di benessere digitale più connessa, integrata e senza soluzione di continuità. L’azienda promette un’esperienza senza eguali in ogni fase del percorso verso il benessere.

TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics, ha sottolineato come i loro ultimi prodotti e innovazioni Galaxy siano in grado di sfruttare la potenza dell’IA mobile per offrire agli utenti nuove possibilità nella loro vita quotidiana. Questo impegno verso l’intelligenza artificiale e la connettività è evidente nel Galaxy Ring e si manifesta chiaramente nell’esposizione di Samsung al MWC, dove vengono presentate le funzionalità avanzate di monitoraggio intelligente per la salute.

Tra queste, si evidenziano il “Mio punteggio di vitalità“, che fornisce informazioni personalizzate sulla salute basate su parametri come il sonno, l’attività fisica, la frequenza cardiaca e la variabilità di quest’ultima. Inoltre, la “Booster Card” traccia obiettivi predefiniti e fornisce utili informazioni per supportare uno stile di vita più sano. Samsung si impegna a rendere queste funzioni e molte altre disponibili al pubblico entro la fine dell’anno.

L’IA mobile e il futuro intelligente di Galaxy

Il Galaxy Ring rappresenta un passo avanti significativo nella strategia di Samsung nel campo della salute e del benessere, contribuendo a una vita più consapevole e sana attraverso una piattaforma digitale dedicata. Il suo debutto, insieme alle altre innovazioni presentate al MWC, apre prospettive interessanti per il futuro della connettività e dell’IA nel settore dei dispositivi indossabili.