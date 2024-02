La presentazione di Dell Technologies al Mobile World Congress 2024 ha evidenziato un significativo passo avanti nel settore dei notebook commerciali e delle workstation mobile, con una particolare enfasi sull’integrazione di unità di elaborazione neurale (NPU) e sui processori Intel Core Ultra con tecnologia Intel vPro. Questi avanzamenti sono stati proposti come una risposta alle crescenti esigenze di intelligenza artificiale e di prestazioni elevate nel settore professionale.

Le soluzioni Latitude e Precision offerte da Dell Technologies durante l’evento rappresentano un salto di qualità nel panorama dei dispositivi commerciali. La nuova gamma di notebook Latitude, in particolare, offre una vasta gamma di opzioni per soddisfare le esigenze di una varietà di professionisti, sia quelli sempre in movimento che coloro che lavorano in ambienti ibridi tra casa e ufficio.

Nuovi notebook in arrivo da Dell Technologies

Il Latitude 7350 Detachable si distingue per la sua versatilità, offrendo la possibilità di essere utilizzato sia come notebook che come tablet, con una tastiera “Collaboration Keyboard” rimovibile. Dotato di un sistema di raffreddamento avanzato e di modalità di funzionamento intelligenti, questo dispositivo promette prestazioni elevate e una gestione termica ottimale.

La presenza di una NPU integrata e di processori Intel Core Ultra con tecnologia vPro assicura un’eccellente capacità di gestione delle operazioni di intelligenza artificiale in loco, rendendo i dispositivi “AI PC” in grado di svolgere compiti complessi in modo efficiente e veloce.

La gamma Latitude include anche una varietà di opzioni, tra cui il Latitude 9450, definito come il PC commerciale da 14 pollici più piccolo al mondo, e il Latitude 7650, che offre un ampio display da 16 pollici per una visualizzazione ottimizzata dei contenuti.

Per quanto riguarda le workstation Precision, Dell ha presentato modelli compatti e mobili che offrono elevate prestazioni di elaborazione, anche senza l’ausilio di una scheda grafica dedicata. Per coloro che necessitano di potenza grafica aggiuntiva, sono disponibili opzioni che includono GPU dedicate di ultima generazione.

La disponibilità di opzioni di memoria e storage generose, insieme a una vasta gamma di porte di connessione, assicura che queste workstation possano gestire una varietà di carichi di lavoro professionali in modo efficiente e affidabile.

Inoltre, l’impegno di Dell Technologies per l’ambiente è evidenziato dall’utilizzo di cobalto riciclato nelle batterie dei nuovi dispositivi Latitude, dimostrando un’impronta ecologica sempre più importante nel settore della tecnologia.