Iliad, la nuovissima FLASH 200 sta terminando: FATE PRESTO

Attualmente non ci sono troppi gestori che riescono a tenere ben salda la situazione tra le mani, siccome la concorrenza incombe. Proprio per questa motivazione qui, diversi operatori hanno deciso di passare al contrattacco, lanciando le loro offerte migliori già diverse settimane fa. Nel mondo dei virtuali ad esempio ogni giorno le varie fazioni si sfidano, in modo da portare dalla loro parte un gran numero di nuovi utenti bilanciando quelli che scapperanno via. Non può passare in secondo piano chiaramente l’attività che sta svolgendo per contrastare questi provider un operatore in particolare, ovvero Iliad.

Questa realtà, frutto di tanto impegno e perseveranza, è oggi la più blasonata tra i gestori in Italia e lo dimostra ogni volta con le sue nuove offerte. Il celebre gestore, vuole anche questa volta dominare con la sua offerta migliore, quella disponibile sul sito ufficiale che sta per scadere.

Iliad, la sua migliore offerta è la Flash 200: ecco cosa contiene ogni mese

Non è un mistero che Iliad sia il dominatore assoluto tra i gestori in Italia, soprattutto con offerte di questo calibro. La Flash 200 è infatti la migliore, quella più amata del momento e soprattutto la più sottoscritta. Il merito va attribuito ovviamente a quello che contiene, ovvero tanti minuti, messaggi e giga per la navigazione.

Chi la sceglie, pagherà solo 9,99 € al mese per sempre, avendo a disposizione tutto. Si parte infatti con minuti senza limiti verso ogni gestore, messaggi senza limiti verso tutti e si termina con 200 giga in 5G. C’è un costo di attivazione da pagare pagare una tantum da 9,99 €.

Oltre a questo, ricordiamo che il 5G è totalmente gratis e che non ci saranno costi aggiuntivi da sostenere in futuro. L’offerta andrà avanti ancora fino a domani alle 17, per cui c’è ancora un po’ di tempo per poterla sottoscrivere senza problemi.