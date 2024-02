Sono due le tasse che gli italiani odiano con tutto il loro cuore e rispondono al nome di bollo auto e canone RAI. Secondo quanto riportato infatti si cerca sempre un metodo per evitare di pagare queste due imposte, che purtroppo tornano ciclicamente.

Il canone Rai può non essere pagato dalle persone che hanno compiuto 75 anni di età e che hanno un reddito minimo inferiore agli 8000 € annui. Lo stesso vale per chi in casa non ha una televisione che riceva i canali satellitari o per chi è titolare di alcune convenzioni militari.

Oltre al canone, anche il bollo auto si può non pagare: ecco come

Non serve disperarsi: le tasse vanno pagate e questa è una triste ma giusta realtà, anche se ce ne sono alcune che a volte fanno saltare i nervi. Tra queste non poteva che esserci anche il bollo auto, che insieme al canone Rai è la tassa più odiata in Italia. Ci sono però dei risvolti positivi, soprattutto con l’avvento dei nuovi veicoli ibridi ed elettrici. Gli italiani possono infatti risparmiare, o addirittura non pagare per nulla.

Nel caso del canone il discorso riguarda l’intera nazione, mentre per quanto riguarda il bollo auto, la tassa è disciplinata regione per regione. Ad essere particolarmente privilegiate sono la Lombardia e il Piemonte, due regioni nelle quali l’impatto dei veicoli elettrici è stato importante. Gli utenti che risiedono lì possono infatti evitare di pagare totalmente il bollo fin quando possiedono un’auto totalmente elettrica. Questa esenzione vale anche in tutte le altre regioni ma per un massimo di cinque anni.

Ci sono importanti benefici anche per chi possiede un’auto ibrida. Normalmente invece il bollo auto può non essere pagato da coloro che sono titolari della legge 104 o che sono in possesso di un’auto storica, una di quelle con più di vent’anni di età.