X, la piattaforma nota in precedenza come Twitter, sta vivendo un significativo aggiornamento che renderà le chiamate audio e video disponibili per tutti gli utenti, non solo quelli premium. La CEO della piattaforma, Linda Yaccarino, ha confermato questa importante novità ritwittando il post di Enrique Barragan, uno degli sviluppatori senior responsabili di questa implementazione.

Chiamate per tutti su X

Mentre i dettagli specifici sono ancora limitati, Barragan ha indicato che la distribuzione delle chiamate audio e video è in corso, ma avverrà in modo graduale. Una delle notizie più rilevanti è la possibilità, precedentemente inedita, di consentire la ricezione di chiamate da parte di tutti gli utenti, eliminando la limitazione a sottoinsiemi selezionati, come gli utenti in rubrica, quelli seguiti o quelli verificati. Al momento, non sono state segnalate ulteriori innovazioni degne di nota.

La possibilità di effettuare chiamate audio e video è stata una delle principali iniziative sin dall’ascesa di Elon Musk al controllo della piattaforma, accanto al cambiamento di nome da Twitter a X (una sorta di eredità dell’epoca PayPal). La distribuzione di questa funzionalità è stata inizialmente mirata, avviandosi su iOS alla fine di ottobre e arrivando su Android solo a gennaio. Finora, questa caratteristica era riservata agli abbonati delle fasce Premium, una strategia fortemente sostenuta da Musk per diversificare le fonti di reddito di X, tradizionalmente basate principalmente sugli annunci pubblicitari.

L’apertura delle chiamate audio e video a tutti gli utenti rappresenta un passo significativo verso la democratizzazione delle funzionalità di comunicazione su X. Questo movimento riflette una chiara volontà di rendere accessibili a un pubblico più ampio le caratteristiche che erano inizialmente riservate a un gruppo selezionato di utenti premium. Si prevede che questa espansione contribuirà a una maggiore diversificazione dell’esperienza utente sulla piattaforma e potrebbe avere impatti rilevanti sul modo in cui gli utenti interagiscono e condividono contenuti.

Impatto sull’esperienza utente

Mentre X evolve per offrire un’esperienza di comunicazione più inclusiva, sarà interessante osservare come questa nuova funzionalità influenzerà la dinamica della piattaforma e se porterà a ulteriori cambiamenti nell’approccio di X alla monetizzazione e all’interazione degli utenti.