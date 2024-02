Il Nintendo Switch 2 è pronto al debutto ufficiale sul mercato ma il rilascio continua ad essere rimandato per evitare problemi con le scorte. Si parla di circa un anno – per ora – di attesa.

Nintendo ha recentemente posticipato la data di uscita a marzo 2025 e potrebbe nuovamente spostarla, di poche settimane o qualche mese. Nonostante ciò, gli ultimi rapporti suggerivano che la console potrebbe essere pronta al lancio già quest’anno. Il 2025, per la situazione attuale con le scorte, sembra una data molto più probabile per quanto lontana. Questo ritardo potrebbe in parte garantire che siano disponibili scorte sufficienti della console soprattutto all’inizio. La decisione è stata presa per “garantire lo stock iniziale” della Switch 2.

La versione precedente di Nintendo Switch è stata colpita da un enorme interesse da parte dei consumatori. Motivo per cui molti rivenditori la rivendono a prezzi gonfiati. Gli stessi problemi hanno colpito la PlayStation 5 e Xbox Series S e X rilasciate nel 2020. Il ritardo potrebbe avere un risvolto positivo anche per garantire una forte line-up di giochi disponibili al momento del rilascio.

Nintendo Switch 2, continuano a crescere le aspettative per il rilascio rimandato al 2025

Ci si aspettava questo grande arrivo nel corso dell’anno corrente anche per le dichiarazioni rilasciate dall’azienda qualche settimana fa, in cui dichiarava che la nuova console sarebbe stata il fulcro del 2024 per Nintendo. Quasi sette anni dopo l’uscita del primo modello della serie Switch, non è ancora chiaro quali aggiornamenti saranno inclusi nel suo successore. I rapporti suggeriscono che includerà un display migliorato e processori molto più potenti.

Nel 2021, si vociferava che Nintendo stesse lavorando su uno Switch Pro, con il supporto per la qualità in 4K e altre funzionalità interessanti. L’azienda ha esplicitamente smentito tutto con una mossa insolita, dicendo che il 4K non è affatto funzionante sulla console. Invece, ha rilasciato un modello OLED che includeva un display di maggiore qualità. Nintendo Switch è stato originariamente rilasciato all’inizio del 2017 ed è stato seguito anche da una versione “Lite” arrivata nel 2019. Non ci resta che aspettare per saperne di più sul suo erede.