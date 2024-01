Secondo le parole del CEO di X/Twitter Elon Muks, la piattaforma X/Twitter sta lavorando per supportare lo streaming diretto tramite PlayStation e Xbox. Vediamo i dettagli di quel che è stato detto dal CEO di X

Stiamo vivendo in un periodo dove il gaming si è fatto molta strada nella società odierna. I videogiocatori adorano fare streaming dei propri contenuti, che sia per puro divertimento oppure per cercare di crearsi una carriera da videogiocatore professionista o da creatore di contenuti.

Su console, però, è più difficile portare dei contenuti in streaming visto che non è presente un supporto ufficiale. Elon Musk sembra aver preso a cuore questa questione, infatti ha affermato che X ci starebbe lavorando.

X/Twitter vorrebbe poter integrare lo streaming diretto da console

Elon Musk ha risposto ad un utente, il quale sulla piattaforma X, gli avrebbe chiesto se ci fossero delle possibilità che X potesse approdare sulle console come un’app di streaming.

Nonostante l’affermazione del CEO di X, non bisogna considerare questa affermazione come una conferma che lo streaming diretto tramite console stia arrivando e, tanto meno che arrivi in tempi rapidi. Musk ha solo confermato che la compagnia ci sta lavorando, ma non ha specificato quanto attivamente e con quanta convinzione.

Vi invitiamo a ricordare che attualmente non è presente nessun tipo di supporto per lo streaming diretto sulle console per X. Sony e Microsoft, di recente, hanno rimosso la possibilità di caricare direttamente sulla piattaforma X i contenuti di gioco creati dagli utenti. Speriamo ci siano aggiornamenti sulla situazione quanto prima.