Unieuro ha le OFFERTE dell'anno, ecco il 2024 pieno di tecnologia

Insieme a tutti gli altri grandi magazzini, Unieuro sta scrivendo una pagina importante del suo 2024 già adesso. Dopo aver lanciato il primo volantino, l’azienda non ha intenzione di fermarsi e vuole proseguire alla grande. È per questo che lo scorso 15 febbraio ha ufficializzato il suo secondo catalogo del mese.

Al suo interno c’è tantissima tecnologia come tutti si aspettavano che fosse ed è infatti il momento di andare a dare un’occhiata. In basso c’è il volantino per intero con tutte le immagini a disposizione, che mostrano pagina per pagina ogni categoria disponibile. L’obiettivo è far risparmiare le persone, ma allo stesso tempo anche quello di primeggiare come effettivamente Unieuro ha sempre fatto fino ad oggi. Ci sono diversi metodi per il pagamento, la garanzia di due anni su tutti i prodotti e una vastissima scelta, proprio come piace al pubblico.

Unieuro batte tutti con queste nuove offerte del volantino

Nel nuovo volantino che potete vedere qui in alto lanciato da Unieuro ci sono anche i nuovi Galaxy S24 di Samsung a prezzo di listino ma con ottime opportunità.

I grandi prezzi però continuano anche con gli altri brand, tra i quali non poteva mancare ovviamente Apple. L’azienda di Cupertino vede i suoi prodotti sul volantino di Unieuro con prezzi sensibilmente ribassati rispetto al solito. Stando a quanto riportato nel catalogo, ecco l’iPhone 13 da 128 giga a soli 629 € nella sua colorazione bianca. Si prosegue con l’ultimo modello, l’iPhone 15 che ha un prezzo di 829 € nella colorazione rosa e con 128 giga di memoria.

Chi vuole un gran computer non può tirarsi indietro dal valutare il nuovo MacBook Air, quello in versione 2023 con a bordo il chip M2. Il suo prezzo è di soli 1149 € e può essere acquistato anche con 48 rate da 29,02 € al mese. Unieuro vuole sorprendere e probabilmente continuerà a farlo in questi mesi, ma bisogna assolutamente fare presto prima che terminino i prodotti.