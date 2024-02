L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile continua a stupire la concorrenza con le sue fantastiche novità. Da qualche giorno, in particolare, l’operatore ha reso disponibile un nuovo servizio denominato Restart. Si tratta di un servizio che potrà risultare piuttosto utile agli utenti, soprattutto in situazioni di emergenza. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile propone il nuovo servizio Restart, ecco di cosa si tratta

Dal 23 febbraio 2024 l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha reso disponibile un nuovo fantastico servizio. Come già detto, si tratta del servizio denominato Restart. Grazie ad esso, gli utenti potranno “salvarsi” in caso di necessità. In particolare, con questo nuovo servizio gli utenti potranno sostanzialmente anticipare la data del rinnovo della propria offerta di rete mobile.

Questo si potrà fare però solo quando gli utenti staranno sul punto di terminare uno dei vantaggi della propria offerta, ad esempio quando stanno per terminare i giga o quando stanno per terminare i minuti per effettuare le chiamate. Se ci saranno queste condizioni, gli utenti potranno quindi attivare il servizio Restart nella sezione apposita presente nell’area personale del sito ufficiale dell’operatore virtuale.

Una volta attivato il servizio, gli utenti potranno quindi anticipare la data del rinnovo della propria offerta. Dopo di che, i rinnovi successivi avverranno nella nuova data prescelta. Come già detto, però, gli utenti dovranno aver quasi terminato uno dei vantaggi della propria offerta, ovvero dovranno consumarne almeno l’80%. Oltre a questo, come è facile immaginare, gli utenti dovranno avere del credito sufficiente per il rinnovo sulla propria scheda sim.

Insomma, si tratta di un nuovo servizio davvero interessante e che potrà certamente risultare molto utile in alcuni casi. Ricordiamo poi che l’operatore propone già da tempo svariate offerte di telefonia mobile davvero super convenienti. Tra queste, c’è anche un’offerta che arriva ad offrire fino a 130 GB di traffico dati ad un costo di appena 6,99 euro al mese.