Unieuro ha PREZZI assurdi nel volantino, ecco iPhone e Samsung regalati

Era prevedibile che i grandi colossi che trattano le elettronica nel mondo dei grandi grandi magazzini facessero di tutto pur di prendere il dominio tra le loro mani. Tra le aziende più importanti in assoluto, sembra che il volantino più invitante sia nettamente quello di Unieuro. La società ha mostrato il catalogo che andrà avanti fino al prossimo 29 febbraio 2024, lanciato ufficialmente lo scorso 15 febbraio.

Al suo interno è un trionfo di tecnologia, soprattutto con alcuni dispositivi che arrivano ad un prezzo bassissimo. L’obiettivo principale era quello di mettere in seria difficoltà le aziende rivali e a quanto pare Unieuro ci è riuscita.

Unieuro, arrivano le grandi novità e si vedono nell’ultimo volantino

Si vede fin dal primo momento che scegliere questo colosso come negozio per i propri acquisti è la scelta giusta. La prima pagina mette già a disposizione qualcosa di eccezionale, svariando tra le varie categorie. Per quanto riguarda gli smartphone, passa subito in primo piano l’Honor Magic6 Lite. Il dispositivo mobile, nella sua variante da 256 giga di memoria e con 8 giga di RAM arriva in sconto a 299 €. Si tratta della variante 5G.

Si prosegue subito dopo sempre nella prima pagina con un computer, un portatile di HP a bordo notiamo fin da subito 512 giga di SSD, 8 giga di RAM, un display da 15,6″ full HD e un processore Intel Core i5 di 12esima generazione. Il prezzo è di 529 €.

La grande scelta può essere fatta da Unieuro anche se si decide di acquistare una nuova smart TV. La QLED di Samsung, quella da 50″, mostra una risoluzione in 4K, l’HDR e tante altre tecnologie per un prezzo di 699 €.

Interessanti anche i prezzi sugli iPhone, a partire dal modello 13 da 128 giga di memoria a 629 €. Sono presenti al prezzo di listino i nuovi Galaxy S24 di Samsung ma non mancano i vecchi modelli, come ad esempio il Galaxy S23.