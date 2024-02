Il cielo notturno di recente ha regalato uno fenomeno mozzafiato agli osservatori in quasi una dozzina di stati negli USA e in Canada.

Una enorme palla di fuoco ha attraversato l’oscurità, illuminando il firmamento con una luminosità straordinaria.

Il tutto è stato descritto come un evento eccezionale, degno di essere visto almeno una volta nella vita.

L’American Meteor Society (AMS) ha ricevuto segnalazioni dell’avvistamento poco dopo le 18:45 e ha identificato l’oggetto come una meteora.

L’entità ha stimato la possibile traiettoria sopra la Pennsylvania.

Gli osservatori fortunati hanno espresso stupore e meraviglia attraverso i social media, descrivendo l’evento come un momento indimenticabile.

Meteora o meteorite? La differenza del fenomeno spiegata dalla NASA

Molti si interrogano se la meteora avvistata durante questo fenomeno possa essere diventata un meteorite una volta giunta a terra.

La NASA fornisce chiarimenti scientifici.

Quando i meteoroidi penetrano nell’atmosfera terrestre, diventano meteore, se raggiungono effettivamente il suolo, vengono classificati come meteoriti.

Al momento, non ci sono conferme di frammenti impattati a terra, quindi non è possibile confermare la caduta di un meteorite in Pennsylvania.

Con la possibilità che dei frammenti della meteora possano essere sopravvissuti, la ricerca di questi pezzi di spazio diventa una priorità.

Nell’anno precedente, un museo nel Maine ha offerto una ricompensa di 25.000 dollari per chiunque fosse riuscito a trovare i frammenti di una meteora simile.

Queste ricerche possono essere non solo avventurose ma anche potenzialmente redditizie per coloro che sono fortunati abbastanza da trovarli.

Insomma, questo spettacolare fenomeno celeste ha aggiunto un momento di magia e meraviglia alle notti degli osservatori in USA e Canada.

Mentre gli esperti continuano a monitorare la situazione e gli osservatori restano in attesa di ulteriori sviluppi, l’evento ha già lasciato un’impronta indelebile nella memoria di coloro che hanno avuto la fortuna di assistervi.

Restate connessi per tutti gli aggiornamenti.