Alcuni scienziati del Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) hanno simulato cosa accadrebbe se una stella entrasse in contatto con un elettrone. Si tratta di una ricerca che è stata condotta nel caso in cui un giorno il mondo dovesse scontrarsi con un meteorite. Per alcuni potrebbe trattarsi di un evento fantascientifico, ma in realtà non si tratta affatto di qualcosa di impossibile. Tanto è vero che proprio solo qualche mese fa, alcuni ricercatori hanno scoperto che un meteorite era passato tanto vicino alla terra da rischiare persino di sfiorarla. Ecco perché è importante tenersi pronti per ogni evenienza e sperimentare qualsiasi soluzione potrebbe salvarci da una potenziale catastrofe.

E se un meteorite colpisse la terra ? La risposta degli scienziati per come salvarsi

In base a questo studio, gli scienziati hanno ipotizzato, come possibile soluzione, di procedere con la vaporizzazione di una piccola porzione della stella per innescare l’impatto di un potenziale meteorite. Tutto ciò attraverso un metodo chiamato ablazione nucleare.

Anche se, alcuni esperti, credono che spezzare gli asteroidi in milioni di pezzi piccoli e imprevedibili farebbe più male che bene, sono state fatte comunque moltissime simulazioni a riguardo. Ebbene, i risultati ottenuti, hanno mostrato che l’ablazione nucleare può davvero essere una strategia fattibile. Ovviamente se si dispone del tempo sufficiente per implementare una tale soluzione.

A tal proposito, secondo quanto affermato da Mary Burkey del Lawrence National Laboratory, è davvero possibile inviare un razzo sulla Terra a miliardi di miglia dalla stella. Da qui bisognerà poi rilasciare il generatore e deviare l’asteroide, rendendolo innocuo allontanandolo. Quindi senza distruggerlo.