Sky ha ufficialmente annunciato il suo ingresso nel mercato della telefonia mobile con il lancio di Sky Mobile, in collaborazione con Fastweb.

Questa nuova iniziativa, attesa da tempo, vedrà la luce il prossimo 29 febbraio. Promettendo agli utenti un’offerta chiara, trasparente e vantaggiosa.

Uno dei punti di forza di Sky Mobile sarà la sua copertura, resa possibile grazie alla partnership con Fastweb, che offre la rete mobile più veloce d’Italia secondo Ookla.

La rete 4G raggiunge oltre il 99% del territorio, garantendo agli utenti un’esperienza di navigazione senza precedenti.

In più, la possibilità di navigare in 5G senza costi aggiuntivi rappresenta un valore aggiunto per gli utenti. Soprattutto considerando che entro il 2025 il 90% della popolazione potrebbe beneficiare di questa tecnologia.

Fastweb e Sky Mobile: offerte flessibili e senza vincoli

Sky Mobile insieme a Fastweb, si propone di soddisfare le esigenze di tutti i consumatori. Offrendo diverse soluzioni con minuti illimitati e la possibilità di scegliere tra pacchetti di dati personalizzati.

L’assenza di costi nascosti, vincoli di durata o penali di uscita renderà l’offerta ancora più allettante per i potenziali utenti.

In più la qualità dell’offerta Sky sarà garantita dalla collaborazione con un partner tecnologico di eccellenza come Fastweb.

Con l’introduzione di Sky Mobile, l’azienda completa il proprio portfolio di servizi.

Un portfolio che comprende già contenuti di sport, cinema e intrattenimento, oltre alla connettività di casa Sky Wifi.

Questo significa che gli abbonati potranno usufruire di un’esperienza completa e integrata. Godendo dei migliori eventi sportivi e delle storie più emozionanti, oltre a potersi connettere alle proprie passioni in qualsiasi momento e ovunque.

Con Sky Mobile, Sky si conferma come il partner ideale per le famiglie, offrendo una vasta gamma di contenuti e servizi di alta qualità.

Un’opportunità per chi non ha ancora scelto Sky

L’annuncio del lancio di Sky Mobile rappresenta un’opportunità in più per chi ancora non ha scelto Sky come proprio operatore di telefonia mobile.

Un’offerta trasparente, flessibile e conveniente, supportata da una copertura affidabile e dalla collaborazione con Fastweb.

Sky si conferma come un punto di riferimento nel panorama dei servizi di comunicazione e intrattenimento.