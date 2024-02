La Samsung Galaxy AI debutta su iPhone: ecco come accedervi

La Samsung ha rilasciato pochi giorni fa un aggiornamento significativo per la sua applicazione Try Galaxy su iOS, consentendo agli utenti Apple di sperimentare alcune delle caratteristiche distintive offerte dalla suite Galaxy AI. Questa mossa rappresenta un ulteriore passo della strategia della società nel rendere accessibili le sue tecnologie anche ai possessori di dispositivi concorrenti. Non è sconosciuta, infatti, la rivalità tra le due aziende, eppure questa mossa può dimostrarsi parecchio intelligente.

In particolare, l’aggiornamento dell’app per iOS dona agli utenti la possibilità di simulare l’esperienza di One UI 6.1, che include una serie di funzionalità all’avanguardia come Photo Assist, Live Translate, Circle to Search, Chat Assist, Note Assist e molto altro ancora. Prima di questo aggiornamento, l’app consentiva solo una limitata anteprima dell’esperienza offerta dagli smartphone Galaxy, ma ora, grazie alla crescente enfasi di Samsung sull’intelligenza artificiale, gli utenti possono ottenere un panorama completo delle innovazioni software introdotte con la serie Galaxy S24.

Come accedere all’App Try Galaxy di Samsung da iPhone

Secondo quanto riportato da SamMobile, le funzionalità di Galaxy AI possono essere ora simulate attraverso delle demo interattive all’interno dell’app Try Galaxy. Questo permette agli utenti iOS di avere un’ampia panoramica su come funzionino gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale, nonostante non sia possibile utilizzare direttamente queste funzionalità su dispositivi iPhone. Anche se si tratta di una simulazione, questa nuova funzionalità rappresenta un modo innovativo e accattivante per fornire agli utenti un assaggio di ciò che Samsung immagina come il futuro del settore degli smartphone.

L’app Try Galaxy supporta 20 lingue ed è accessibile attraverso la pagina web ufficiale Try Galaxy. Questo amplia ulteriormente l’accessibilità dell’applicazione, permettendo a un vasto pubblico di sperimentare le potenzialità della tecnologia Samsung, indipendentemente dal dispositivo in loro possesso generando ancor più competizione nel settore.

Con questo aggiornamento, Samsung continua a dimostrare il suo impegno nel democratizzare l’accesso alle sue innovazioni tecnologiche, creando esperienze coinvolgenti e accessibili per un pubblico sempre più vasto, giocando anche d’astuzia.