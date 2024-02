WhatsApp nasce nell’ormai lontano 2009 come una semplice applicazione per la messaggistica istantanea.

Era l’era dei primi smartphone e la fine degli SMS si avvicinava, sostituita dai messaggi inviati su MSN, su Facebook e su WhatsApp.

L’app verde continuava a macinare numeri su numeri e nel 2014 viene acquisita da Meta che lentamente la trasforma in un’applicazione tutto-fare.

Attualmente la trasformazione è ancora in atto e WhatsApp non è solo un’applicazioni utile per lo scambio di messaggi di testo con gli amici, ma è molto di più.

Attualmente l’app ti permette di effettuare delle chiamate o delle videochiamate, creare dei gruppi di diversa natura, inviare dei media, dei documenti, dei contatti e la propria posizione, postare dei media, iscriversi a un canale per rimanere aggiornati sulle notizie e creare degli avatar personalizzati.

Queste sono solo alcune delle funzioni disponibili sulla piattaforma e solo per il momento, perché la forza di WhatsaApp sta proprio nella continua evoluzione.

WhatsApp, in arrivo la nuova funzione tanto attesa

Insomma WhatsApp è costantemente sottoposta a degli aggiornamenti che non fanno altro che integrare ulteriori funzionalità che potrebbero rivelarsi utili per gli utenti.

Migliorare l’esperienza dell’utente e spingerlo a passare sempre più tempo sulla piattaforma è uno degli obiettivi principali degli sviluppatori.

Proprio per questo adesso è in arrivo una nuova funzione richiesta a gran voce dagli utenti: la possibilità di inviare dei media con una risoluzione maggiore.

Tutti coloro che hanno usufruito dell’app verde almeno una volta conoscono la sua grande pecca: l’invio di contenuti multimediali a bassa risoluzione con lo scopo di rendere l’operazione più veloce e risparmiare i dati.

Adesso è data la possibilità agli utenti di scegliere di impostare manualmente la modalità in HD come opzione ma con l’arrivo del nuovo menu questa modalità verrà inserita di default, senza dover cambiare le impostazioni per ogni singolo invio.