Uno dei brand più amati ed apprezzati dal pubblico italiano, sia per quanto riguarda i piccoli elettrodomestici, che proprio per il caffè, è sicuramente De’Longhi, azienda leader del settore da ormai tantissimi anni. L’ultima offerta lanciata da Amazon, vede ad ogni modo offrire al consumatore la possibilità di risparmiare molto sull’acquisto di un modello davvero interessante.

Stiamo parlando di De’Longhi Icona Eco 311.BK, una macchina da caffè espresso, con possibilità di realizzare ottimi cappuccini, che risulta essere a tutti gli effetti estremamente versatile. Il funzionamento è manuale, ciò sta a significare che ogni volta la si vorrà utilizzare sarà strettamente necessario inserire manualmente il caffè, il quale potrà essere in polvere o in cialde E.S.E.

De’Longhi: la macchina da caffè costa pochissimo

Tutti gli utenti possono oggi pensare di avere in casa proprio una macchina da caffè espresso, basta infatti puntare direttamente verso la De’Longhi Icona Eco, per riuscire a risparmiare il 28% del listino originario su Amazon. Il suo prezzo infatti sarebbe di 180 euro, per l’occasione invece è disponibile a soli 128 euro (premete questo link per acquistare subito).

La potenza massima che il prodotto riesce a raggiungere è di 1000W, con una pressione di 15-bar, può essere utilizzata per la realizzazione di espresso, cappuccino o anche per semplice latte macchiato. Al momento su Amazon la si può trovare in tre colorazioni differenti, non sappiamo se anche gli altri colori siano effettivamente in promozione, il consiglio che vi possiamo dare è di controllare a vostra volta, così da verificare personalmente quale sia lo status effettivo dell’offerta. Amazon, dal canto suo, penserà a praticamente a tutto, con la consegna garantita entro pochissimi giorni dall’acquisto, e la certezza comunque di avere tra le mani un prodotto di qualità assoluta.