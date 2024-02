Buoni postali: chi può sfruttare questa offerta con il 6%?

Stanno per arrivare dei buoni postali con rendimento fino al 6%. La promozione è rivolta solo ad alcuni utenti. Scopriamo quali.

I buoni fruttiferi postali emessi da Cassa Depositi e Prestiti stanno diventando sempre più popolari tra gli italiani in cerca di soluzioni sicure e convenienti per investire i propri risparmi. Grazie alla garanzia dello Stato italiano fornita attraverso Poste Italiane, questi strumenti finanziari offrono un modo affidabile per ottenere un rendimento nel tempo, con diverse opzioni di accesso sia tramite gli uffici postali che online.

Esistono diverse modalità per aprire un buono, che variano dalla forma cartacea a quella digitale, ciascuna con caratteristiche specifiche di durata e interesse. Questa varietà consente agli investitori di scegliere l’opzione più adatta alle proprie esigenze e preferenze finanziarie. Ogni anno, Poste Italiane introduce nuove serie di buoni fruttiferi con differenti rendimenti, offrendo agli investitori opportunità sempre nuove. Recentemente è stato annunciato un nuovo tipo di buono fruttifero con un rendimento eccezionale del 6%, sebbene accessibile solo a una specifica categoria di cittadini.

Chi può accedere ai nuovi buoni postali

La recente iniziativa di Poste Italiane riguarda la creazione di una serie di buoni dedicati ai minori, disponibili dal 20 febbraio scorso. Questa iniziativa non solo offre ai giovani un modo per risparmiare, ma anche per investire, consentendo loro di realizzare progetti o sogni una volta raggiunta la maggiore età. Questi buoni possono essere regalati da genitori, parenti o amici e accumulano interessi fino al raggiungimento della maggiore età del beneficiario. L‘importo minimo di sottoscrizione è fissato a 50 euro per adattarsi alle esigenze finanziarie di tutti.

La sottoscrizione dei buoni può avvenire sia in forma cartacea presso gli Uffici Postali sia in forma dematerializzata tramite il sito poste.it o l’app BancoPosta. Con il genitore o il tutore legale del minore responsabile dell’apertura del buono. È prevista la possibilità di richiedere un rimborso anticipato previa autorizzazione del Giudice Tutelare, con il pagamento degli interessi maturati insieme al capitale investito dopo 18 mesi dalla sottoscrizione. Nel caso di rimborso anticipato prima del raggiungimento della maggiore età, viene applicato un tasso di interesse nominale annuo lordo del 0,50%.

Per ulteriori dettagli e informazioni, è possibile consultare la sezione dedicata del sito di Poste Italiane. La pagina dedicata fornisce tutte le specifiche sui vari tipi di buoni fruttiferi postali disponibili e le relative condizioni di investimento. Con queste opportunità offerte da Poste Italiane, gli investitori hanno a disposizione strumenti affidabili e sicuri per far crescere i propri risparmi nel tempo. Il tutto con la sicurezza della solidità dello Stato italiano.