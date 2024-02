Iliad: mancano 3 GIORNI alla fine della Flash 200, FATE PRESTO

Come si può notare sul sito ufficiale di Iliad, c’è una soluzione straordinaria che in molti hanno già notato, ovvero la famosa Flash 200.

Questa promozione mobile, disponibile per un tempo limitato, garantisce davvero tutto al suo interno per un prezzo molto più basso della norma. L’obiettivo è chiaro come sempre: bisogna mettere i bastoni tra le ruote alla concorrenza e portare via tanti utenti soprattutto ai gestori virtuali.

Iliad ha le migliori offerte e tra queste c’è di sicuro la Flash 200 con tutto incluso

Nel dettaglio, ecco che Iliad propone minuti senza limiti verso qualsiasi gestore con SMS illimitati e con 200 giga in rete 5G tutti i mesi. Questa promozione mobile sarà disponibile per sempre allo stesso prezzo ma bisogna sottoscriverla entro il 29, ovvero la fine del mese di febbraio. Il costo di attivazione previsto dal gestore è equivalente al prezzo mensile, ovvero 9,99 €, ma va pagato solo la prima volta ovviamente. La prima ricarica dunque andrà fatta per un totale di 20 €.

Sono diversi i vantaggi che ne derivano: oltre ai minuti e ai messaggi senza limiti, ci sono tanti giga e in connessione 5G, quest’ultima totalmente gratuita. Tutti gli utenti che riescono ad avere ogni mese la possibilità di avere uno smartphone con il supporto al 5G, possono chiaramente usufruirne. Chi invece non ha uno smartphone 5G, può navigare usando il 4G di Iliad che sarà ugualmente performante.

Ricordiamo poi che c’è anche un’altra grande possibilità, ovvero quella di avere l’entrata nel piano domestico con fibra ottica a prezzo scontato. Gli utenti infatti non non sanno che pagando 9,99 € un’offerta di Iliad hanno diritto a pagare 19,99 € al mese per la fibra FTTH. In quel caso le chiamate saranno gratuite e ci sarà una connessione in casa che complessivamente raggiungerà i 5 gigabit. Insomma, sottoscrivere un’offerta del genere comporta diversi vantaggi e ormai non è più un mistero.