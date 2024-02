Iliad, BOMBA assoluta con la FLASH 200 che offre un servizio GRATIS

Continua a far vedere grandi cose Iliad e non si nasconde dietro gli altri gestori. L’obiettivo è quello di metterli in difficoltà a colpi di grandi offerte, proprio come visto ultimamente tramite il sito ufficiale.

Il famosissimo provider ha infatti lanciato di nuovo la sua vecchia Flash 200, opportunità che al suo interno vanta contenuti di gran livello. Questa è disponibile ancora per nove giorni per tutti coloro che sono interessati a sottoscriverla.

Iliad continua a battere tutti: con la Flash 200 il dominio è assicurato

Chi voleva avere il meglio cambiando gestore, potrà rifugiarsi presso l’ala protettrice di Iliad. Il provider mette sul piatto questa volta la sua famosissima Flash 200, un’offerta che costa ogni mese solo 9,99 € per sempre.

Al suo interno i contenuti non mancano con minuti e messaggi senza limiti e con 200 giga in 5G ogni mese.

Tutte le offerte di Iliad non sono soggette a scadenza e durano per sempre con lo stesso prezzo siccome non ci sono rimodulazioni. Oltre a questi aspetti, bisogna ricordare che c’è un costo di attivazione da pagare, chiaramente solo per la prima volta. Nel caso di questa Flash 200 equivale al prezzo mensile ed è pertanto di 9,99 € una tantum. La prima ricarica da effettuare sarà quindi necessariamente di 20 €.

Oltre a tutto ciò, il 5G è, come detto, gratuito al 100% e non ci saranno costi aggiuntivi per il futuro. Chiaramente solo coloro che hanno uno smartphone compatibile possono servirsene, altrimenti si navigherà sfruttando il 4G dell’azienda.

Il grande vantaggio di sottoscrivere poi un’offerta del genere è quello di poter beneficiare anche di uno sconto sulle offerte di rete fissa. L’unica disponibile che possiede Iliad è quella in fibra ottica che costa 24,99 €, prezzo che scende a 19,99 € scegliendo una promo mobile come questa Flash 200. La condizione fondamentale è che il prezzo dell’offerta per smartphone sia di 9,99 €. Si potranno avere pertanto 5 gigabit di potenza complessiva.