CoopVoce offre una promo con 200 GIGA gratis, ecco come averla

Ormai ci sono veramente pochi dubbi su quali siano i migliori gestori nel mondo della telefonia mobile italiana. Tra i più forti ovviamente c’è una grande competizione e gli utenti se ne accorgono, soprattutto dalle offerte che vengono lanciate. Ogni gestore che si sente sotto pressione infatti viene fuori con una nuova campagna promozionale fatta di offerte piene di contenuti, oltre che molto meno costose rispetto a quelle proposte da altre realtà. Come si è visto nell’ultimo periodo infatti CoopVoce, principale gestore virtuale, ha dato il meglio di sé proprio per risalire la china, essendo immischiato tra tutti gli altri gestori con offerte molto simili alle sue.

L’azienda ora sta continuando su quella lunghezza d’onda, proponendo alcune delle sue vecchie offerte con i soliti vantaggi. Gli ultimi tempi sono stati molto floridi per CoopVoce e a dimostrarlo sono i tantissimi utenti raggiunti. Adesso l’obiettivo è incrementare questi numeri e non è neanche un mistero: l’azienda vuole farlo mettendo a disposizione alcune vecchie offerte che di certo faranno battere il cuore a chi ha resistito durante gli scorsi anni e gli scorsi mesi.

Proprio secondo tutti questi criteri torna di nuovo la celebre EVO 200, quella che comprende davvero tutto al suo interno. L’offerta sarà disponibile ancora fino al 6 marzo, per cui di tempo ce n’è ma non troppo.

CoopVoce, la nuova offerta è una vera star sul web: ecco la EVO 200 con tutto incluso

L’unico modo per un gestore potente come CoopVoce per garantirsi continuità, è quello di restaurare ogni tanto le sue offerte. Tutto ciò è stato fatto in occasione proprio della EVO 200 che è ritornata disponibile da poco.

Gli utenti che vogliono il meglio possono sottoscrivere quest’offerta per 7,90 € al mese con minuti senza limiti, 1000 messaggi e 200 giga in 4G. Non c’è costo di attivazione e il primo mese è totalmente gratis per tutti coloro che la scelgono.