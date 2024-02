Euronics non ha RIVALI, computer e telefoni a prezzi SHOCK

La fama precede di sicuro il buon nome di Euronics, che infatti negli ultimi anni è diventato il più famoso in assoluto. Questo brand oggi vanta numerosi market in tutto il territorio italiano, ma c’è sempre la necessità di pubblicizzarsi con i soliti volantini.

Come mostra il catalogo lanciato lo scorso 15 febbraio, sono davvero eccitanti i prezzi visti in sconto. In alto c’è la galleria con tutte le pagine del volantino dove si vede chiaramente qual è l’inflessione. Euronics non vuole lasciare nulla al caso ed è per tale motivo che già nella prima pagina c’è una varietà abbastanza spiccata.

Euronics lancia il suo nuovo volantino con offerte strepitose, così batte tutti

A partire dalla sinistra, ecco infatti una lavatrice San Giorgio con una capacità di 10 kg e che arriva con uno sconto del 33,7%. Il prezzo di vendita dunque diventa solo 298 € per il pubblico. A seguire ecco una smart TV, più precisamente quella appartenente al marchio Hisense. Da ben 55″ di ampiezza, questa mostra anche una risoluzione in 4K e tante altre tecnologie, il tutto per un prezzo bassissimo: solo 348 € grazie al 37% di sconto.

Non poteva di certo mancare quella che al momento è la console da battere assolutamente. Stiamo parlando della PlayStation 5 Slim di Sony, un prodotto eccezionale che porta con sé il solito controller DualSense. Il suo prezzo oggi in sconto del 18,4% arriva a soli 473 €.

Per terminare però ecco anche un portatile di Lenovo. L’IdeaPad Slim 3 presenta un hardware importante con il processore Intel Core i5 coadiuvato da 512 GB di memoria interna a SSD e da ben 16 giga di memoria RAM. L’ennesima prova dei grandi prezzi disponibili oggi è la presenza di un iPad, quello di nona generazione da 10″ che costa infatti il 20% è meno per un totale di 348 €.

Oltre a tutto ciò, ci sono due anni di garanzia su tutta la merce che viene acquistata all’interno dei grandi magazzini del marchio.