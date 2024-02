Qualcuno che credeva di poter battere Euronics ma a quanto pare neanche questa volta ce la farà. Le sue offerte infatti hanno sempre qualche euro in meno rispetto a quelle proposte dagli altri grandi magazzini.

Stare al passo per tenere quello di Euronics sarà praticamente impossibile questa volta, visto che si parte dal nuovo volantino chiamato Prezzi di Fabbrica. Come si può notare fin dalla prima pagina, ci sono delle offerte esclusive e soprattutto un’iniziativa che non tutti propongono, praticamente nessuno: se dovesse esserci in giro un prezzo più basso, Euronics provvederà al rimborso della cifra che eccede.

Inoltre si può fare tutto ciò che si desidera con il pagamento. L’utente può scegliere di pagare in un’unica soluzione sia sul sito web che presso il negozio fisico, così come può scegliere di pagare a rate scegliendole e cominciando a pagare dal periodo estivo.

Euronics distrugge la concorrenza con offerte bomba: ecco il volantino

Venendo ora a quelli che sono gli sconti, i primi esempi possono essere fatti anche prendendo in considerazione la prima pagina. Qui si può notare come Euronics abbia pensato soprattutto a coloro che amano i videogiochi, mettendo in sconto la PlayStation 5 Slim. Il nuovo modello di Sony arriva con un ribasso del 18,4% e per un prezzo totale di soli 473 €. Allo stesso tempo non passa inosservata la smart TV di Hisense, quella da ben 55″ di ampiezza. Tra tutte le sue caratteristiche tecniche di livello, tra cui ovviamente anche la risoluzione in 4K, c’è oggi uno sconto pari al 36,7%, per un prezzo totale di soli 348 €.

Questi però sono solo degli esempi della prima pagina, visto che sfogliando il catalogo si finisce per trovare occasioni da capogiro. La prima consiste in un computer portatile, probabilmente il migliore in assoluto senza contare ovviamente i modelli Pro. Il MacBook Air con M2, l’ultimo modello con notch, costa infatti 1165 € invece che 1529 €.