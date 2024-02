Zepp Health: al MWC 2024 il nuovo Zepp OS 3.5 sui prodotti Amazfit

Zepp Health, azienda leader nel settore degli smartwatch intelligenti e nella realizzazione di tecnologie per il monitoraggio della salute, ha annunciato dal MWC 2024 di Barcellona il nuovo Zepp OS 3.5, la versione più recente del suo sistema operativo, con funzione Zepp Flow. Quest’ultima porta gli smartwatch Amazfit ad essere i primi al mondo con una interfaccia utente linguistica integrata e alimentata da LLM AI.

Zepp Flow è molto più di un semplice assistente vocale, è un totale cambiamento dell’esperienza utente, per una connessione veloce e senza interruzioni tra utenti e device. Il sistema riesce ad eliminare la necessità di comandi e di parole chiave, permettendo all’utilizzatore la libera espressione delle proprie intenzioni, con una esperienza più intuitiva e semplice. Una ridefinizione che punta a cambiare radicalmente la vita degli oltre 42 milioni di utenti che ogni giorno si interfacciano con i prodotti Amazfit in oltre 90 paesi.

Zepp Flow: come funziona

Le principali caratteristiche di Zepp Flow sono sostanzialmente tre: Conversazione naturale, gli utenti possono parlare liberamente con l’assistente, Riconoscimento efficiente, il sistema riesce a riconoscere rapidamente ed in modo accurato il parlato, e Comprensione precisa, gli utenti devono solamente descrivere ciò che vogliono. Le funzioni inizialmente raggiungibili sarà più che altro legate all’impostazione di un programma, alla risposta alle notifiche, alla gestione del tempo, al controllo del meteo, alla traccia della forma fisica o dello stato di salute, per finire con la partecipazione alla chat o l’impostazione automatica di una modalità di sistema (come silenzioso o simili).

La nuova versione del sistema operativo, Zepp OS 3.5, sarà supportata da Amazfit Balance in Italia a partire dal 1 maggio (negli Stati Uniti, Regno Unito e Canada dal 26 febbraio 2024). Amazfit Cheetah, Falcon, T-Rex e Ultra, al contrario, riceveranno l’update a partire dal 28 maggio, con termine fino all’11 giugno. Solo Amazfit Active sarà l’ultimo, con un update in ricezione a partire dal 20 giugno 2024.