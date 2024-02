Al momento si sta parlando e discutendo molto approfonditamente sull’uso della famosissima ora legale. Si sta parlando di questo argomento visto che esso prevede una riduzione notevole delle bollette future.

Oltre ad essere una buona soluzione per l’economia di svariate persone come ad esempio le attività produttive, fa ricadere anche il suo effetto sulla sostenibilità e l’impatto energetico.

Ora legale, quali sono gli effetti provocati?

In tutto il mondo, come annunciato prima si sta discutendo molto degli effetti dell’ora legale. Molte persone sono a favore di essa approvando questa soluzione per tutto l’anno, mentre molte vogliono la sua abolizione. Sempre avente come argomento principale il risparmio della bolletta.

A fornire dati e certezze è stata la società Terna che gestisce attualmente la rete nazionale di energia elettrica in Italia. Dando come risultato un risparmio, portato dall’ora legale di circa 220 milioni di euro in 7 mesi. Dati ma soprattutto risparmio che derivano dalla riduzione dei consumi all’interno dell’ambiente domestico, che ammonta ad una cifra di circa 410 milioni di kWh.

Oltre ad un risparmio economico si parla già come detto prima di una riduzione di emissione di anidride carbonica. La quale secondo una stima fatta sempre da Terna in Italia grazie all’ora legale si è risparmiato circa 200 mila tonnellate in meno di CO2, sempre in una durata di 7 mesi.

Oltre a questo l’ora legale porta benefici in ambito turistico visto l’allungamento delle ore di sole, i turisti vengono spinti ad uscire di più all’aperto. Per quanto riguarda il guadagno dell’ora legale, i dati sono forniti dal Centro Studi di Conflavoro PMI. Dicendo che in un intero anno l’ora legale riesce a far risparmiare all’incirca di 2,7 miliardi di euro sempre sui consumi dell’elettricità.

Si è poi fatto un calcolo riguardo il conto di 147 ore sempre di luce naturale lasciando mantenersi l’ora legale per 12 mesi. L’Europarlamento con i suoi studi ha stimato che si ottiene un risparmio medio di 0,34% di energia consumata.