L’Audi Q2 2024 rappresenta una svolta significativa nel segmento dei SUV compatti, introducendo avanzamenti tecnologici di prim’ordine. Il veicolo, coerente con la filosofia innovativa della casa automobilistica tedesca, sarà lanciato sul mercato italiano nel secondo trimestre del 2024 con un prezzo base di 32.200 euro.

Il display touch del Q2 ridefinisce l’esperienza di guida

Il cuore dell’aggiornamento è il sistema di infotainment, ora dotato di un display touch da 8.8 pollici, eliminando la necessità della manopola a pressione e rotazione utilizzata in precedenza. Questo cambiamento non solo modernizza l’esperienza dell’utente ma migliora anche l’ergonomia, con uno spazio aggiuntivo per un pratico vano portaoggetti.

Il nuovo Q2 introduce anche il rinomato Audi Virtual Cockpit, caratterizzato da un display Full HD da 12.3 pollici con risoluzione di 1920 x 720 pixel. Questo quadro strumenti digitale offre la visualizzazione di dati cruciali come velocità, regime del motore e informazioni di navigazione 3D, insieme a servizi come Audi Connect. La possibilità di scegliere tra tre diversi layout, inclusi quelli dal look sportivo, amplifica l’interattività e la personalizzazione dell’esperienza di guida.

Dal punto di vista della sicurezza, il Q2 2024 presenta un sistema di riconoscimento della segnaletica stradale tramite telecamera, rilevando limiti di velocità e divieti di transito, integrandosi perfettamente con i sistemi di assistenza alla guida.

Sinfonia di tecnologia, comfort ed eleganza

Il sistema di navigazione MMI Plus con MMI Touch, incluso di serie nella versione Business, incorpora un modulo LTE per una trasmissione dati veloce e un hotspot WLAN. Inoltre, i servizi Audi Connect Navigation & Infotainment, gratuiti per tre anni, arricchiscono l’esperienza di guida con funzionalità come l’informazione sul traffico in tempo reale e la ricerca online di POI.

Tra le opzioni aggiuntive, spiccano l’impianto audio Sonos 3D da 705W con 14 altoparlanti e l’Audi Phone Box per la ricarica wireless degli smartphone compatibili e la trasmissione dati 5G/LTE Advanced.

L’Audi Q2 2024 offre un’eccezionale combinazione di tecnologia avanzata, comfort e sicurezza, mantenendo intatto il design distintivo ed elegante del marchio tedesco. L’arrivo sul mercato italiano è atteso con grande interesse, promettendo di soddisfare gli appassionati del marchio e gli amanti dei SUV compatti.