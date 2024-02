In alcuni paesi, come la Cina, le auto elettriche stanno diventando sempre più accessibili, raggiungendo diverse classi sociali, comprese quelle meno abbienti. L’accessibilità economica di queste vetture in Occidente rimane una sfida significativa, principalmente a causa dei costi elevati legati alle batterie al litio.

Il ruolo chiave del litio

Il litio è uno degli elementi chiave per la produzione delle batterie delle auto elettriche, e il suo costo impatta direttamente sui prezzi di questi veicoli. Attualmente, gran parte della domanda globale di litio è soddisfatta da paesi come Australia, Argentina, Bolivia e Cile. Secondo recenti ricerche dell’International Council On Clean Transportation (ICCT), gli Stati Uniti stanno cercando di cambiare questa dinamica.

Con oltre 100 progetti di estrazione e raffinazione del litio in corso, gli Stati Uniti stanno intensificando gli sforzi per diventare un importante attore nella produzione di litio. Attualmente, rappresentano meno del 2% della fornitura mondiale, ma le proiezioni indicano che potrebbero crescere fino al 17% entro il 2032.

Questo aumento della produzione di litio potrebbe avere un impatto significativo sui costi delle batterie delle auto elettriche. Secondo le stime, entro il 2032, i costi potrebbero dimezzarsi, portando a un costo di circa 67 dollari/kWh. Questa riduzione dei costi aprirebbe la strada a un mercato di auto elettriche più accessibili, rendendo la transizione verso veicoli a emissioni zero più attraente per un pubblico più ampio.

Gli Stati Uniti stanno progettando di raggiungere una capacità di estrazione e raffinazione del litio di oltre 2.000 ktpa entro il 2032. Questa crescente produzione potrebbe non solo ridurre la dipendenza da fornitori esteri ma anche contribuire a una maggiore sostenibilità e autonomia nell’approvvigionamento delle materie prime per le tecnologie verdi.

Transizione verso un futuro sostenibile

Se queste previsioni si concretizzeranno, potremmo assistere a una vera e propria rivoluzione nel settore automobilistico, con veicoli elettrici che diventano una scelta più conveniente per i consumatori. La sfida ambientale e l’accessibilità economica delle auto elettriche potrebbero essere affrontate simultaneamente, aprendo nuove opportunità per un futuro più sostenibile.