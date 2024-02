Le auto mild hybrid sono diventate una soluzione intelligente per coloro che navigano spesso tra le strade trafficate delle città. Con un motore elettrico di modesta potenza, queste vetture offrono un supporto prezioso durante le partenze e le frenate frequenti del traffico cittadino. Sfruttando un sistema di recupero dell’energia cinetica durante le frenate, le batterie delle mild hybrid possono essere ricaricate, anche se non tramite colonnine di ricarica.

Per quanto riguarda le auto full hybrid, esse rappresentano un equilibrio ben calibrato tra motore a combustione interna e motore elettrico. Grazie a un motore elettrico più potente rispetto alle mild hybrid, queste vetture sono in grado di spostarsi per brevi distanze utilizzando esclusivamente l’energia elettrica.

Pur non consentendo la ricarica tramite colonnine, il loro utilizzo porta a un significativo risparmio di carburante grazie all’apporto dell’energia elettrica.

Auto Plug-In Hybrid: potenza e autonomia elettrica

Le plug-in hybrid rappresentano l’apice dell’innovazione nel settore delle auto ibride. Dotate di motori elettrici più potenti e batterie di maggior capacità, offrono un’esperienza di guida quasi completamente elettrica anche per tragitti più lunghi.

In più, la possibilità di ricaricare le batterie tramite colonnine conferisce un’indipendenza ancora maggiore dal tradizionale combustibile fossile.

Una comparazione delle diverse tipologie

Mild Hybrid 16 CV ;

– 12 euro di consumi per 100 km ;

– circa 104 di emissioni di CO2 ,

A partire da 13.000 euro .

; – ; – circa , A partire da . Full Hybrid 60 CV ;

– 10,5 euro di consumi per 100 km ;

– 60-120 circa di emissioni di CO2

A partire da 20.000 euro .

; – ; – A partire da . Plug-In Hybrid 90 CV;

– 9 euro di consumi per 100 km;

– 21-60 circa di emissioni di CO2

A partire da 30.000 euro.

Insomma, la scelta tra mild, full e plug-in hybrid dipende dalle esigenze individuali di ciascun acquirente. Mentre le mild hybrid sono ideali per l’uso urbano, le full hybrid offrono un equilibrio tra potenza ed efficienza, e le auto plug-in hybrid offrono la massima potenza e autonomia elettrica. Con una varietà di opzioni disponibili sul mercato, l’era delle auto elettriche sta rapidamente diventando una realtà accessibile e sostenibile per tutti, promuovendo una mobilità più pulita e rispettosa dell’ambiente.