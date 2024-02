Microsoft ha recentemente annunciato un importantissimo cambio di strategia che riguarda la propria divisione gaming. Il nuovo corso di Xbox prevederà sempre una particolare attenzione ai propri utenti e al proprio ecosistema, ma con una novità.

Alcuni dei titoli lanciati in esclusiva per Xbox diventeranno multipiattaforma e, quindi, arriveranno anche su Nintendo Switch e Sony PlayStation5. Si tratta di un cambiamento molto importante legato ad una nuova visione strategica da parte dell’azienda di Redmond del mondo gaming.

Come annunciato su X/Twitter, saranno quattro i primi titoli ad arrivare sulle console dei competitor. A differenza di quanto emerso dalle indiscrezioni, Microsoft non ha scelto titoli recenti ma quattro giochi ben precisi.

Today, we announced the four fan-favorite Xbox games coming to Nintendo Switch and Sony platforms this spring.

Our studios have drawn on their multi-platform experience to open their worlds to even more players. More info here: https://t.co/yWuzSJuhcK

— Xbox Wire (@XboxWire) February 21, 2024