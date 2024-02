Il fantastico mondo di Harry Potter sta per tornare ad affascinare gli appassionati della saga. A partire dal 2026, le avventure del maghetto con gli occhiali debutteranno sotto forma di serie TV su HBO Max.

La conferma arriva direttamente da David Zaslav, CEO di Warner Bros. Discovery in occasione di una recente call aziendale. La prima puntata della serie TV sarà trasmessa in streaming proprio nel 2026 e la saga proseguirà a lungo.

Infatti, le previsione per la prosecuzione della serie TV di Harry Potter ricalcano la saga letteraria creata da J.K. Rowling. Gli sceneggiatori e la stessa Warner Bros. Discovery vorrebbero articolare lo show su sette stagioni, adattando ciascun libro e trasformandolo in un prodotto seriale.

La saga di Harry Potter diventerà una serie TV, HBO conferma il 2026 come anno di uscita della prima stagione

Infatti, secondo il team di sviluppo dello Studio, i tempi sono maturi per un reboot della saga. L’ultimo film prodotto è stato “Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2“, la cui uscita risale all’ormai lontano 2011.

A garantire la qualità del prodotto, oltre ad un team di figure preparate, ci sarà anche un membro d’eccezione. La stessa J.K. Rowling parteciperà alla stesura della storia in formato seriale e l’autrice ha mostrato tutto il suo entusiasmo per il coinvolgimento in questo nuovo progetto.

Al momento è troppo presto per parlare di registi e cast ma sembra esserci almeno una certezza. Harry Potter, Hermione, Ron e tutti i principali protagonisti saranno interpretati da attori completamente nuovi rispetto a quelli che abbiamo imparato ad amare nelle varie pellicole. Inoltre, sembrerebbe esclusa la partecipazione di Daniel Radcliffe al progetto.

Il team di Warner Bros. Discovery sta radunando vari scrittori per eleggere lo showrunner che avrà il compito di guidare l’adattamento dei libri. Una volta trovata questa figura chiave sarà possibile avviare il casting. Non resta che attendere maggiori sviluppi che certamente non tarderanno ad arrivare.