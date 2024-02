Il Metaverso ha spiccato il volo nell’attenzione pubblica nel corso del 2021, trascinando con sé il fascino misterioso delle blockchain e degli NFT. Questa visione di un mondo virtuale autonomo ha catturato l’immaginazione di molti, ma è importante distinguere chiaramente il concetto di Metaverso dalla Realtà Virtuale, poiché i progetti possono generare confusione in proposito.

La confusione deriva principalmente dalla decisione di aziende come Meta, o di progetti, come ad esempio Sandbox, di tentare una fusione tra il Metaverso e la Realtà Virtuale. È però essenziale comprendere che il Metaverso non è un concetto nato con la Realtà Virtuale e non dipende necessariamente da questa tecnologia per esistere. Si tratta, piuttosto, di un mondo virtuale o di una rete di mondi virtuali interconnessi che possono anche esistere in due dimensioni, senza richiedere l’uso di visori VR. Questo universo offre agli utenti una vasta gamma di esperienze, giochi e opportunità di interazione sociale con persone provenienti da tutto il mondo.

Differenze tra Metaverso e Realtà Virtuale

Pertanto, il Metaverso e la Realtà Virtuale sono concetti che, seppur affini, mantengono distinzioni importanti. La Realtà Virtuale rappresenta un mezzo attraverso il quale ci si può immergere completamente in un’esperienza, annullando le distanze e offrendo un coinvolgimento totale. Utilizzare un visore VR per accedere al Metaverso è solo una delle molteplici modalità di accesso, anche se può essere considerata la più immersiva.

L’idea di un Metaverso va però oltre la sola Realtà Virtuale, poiché si estende anche a mondi virtuali accessibili tramite altri mezzi, come computer tradizionali o dispositivi mobili. Questa è una distinzione fondamentale da comprendere quando si esplora il concetto di Metaverso e si valutano le varie implementazioni proposte dalle diverse aziende e progetti.

Il Metaverso promette di trasformare radicalmente l’esperienza digitale di tutti gli utenti, offrendo un ambiente in cui le persone possono connettersi, socializzare, lavorare e giocare in modi completamente nuovi. È importante ricordare che per realizzare pienamente questo potenziale, sarà essenziale superare le sfide tecniche e concettuali che si presentano lungo il cammino, come dimostrato dalle difficoltà incontrate da coloro che cercano di portare questa tecnologia dalla teoria alla pratica.