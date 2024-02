Comet ha DISTRUTTO Unieuro con iPhone, Samsung e smart TV GRATIS

Quando si muove un colosso come Comet, bisogna sapere che lo sconto è assicurato su ogni tipo di merce. Che siano smartphone, computer, televisioni o tutt’altro, il celebre brand riesce a primeggiare senza problemi come visto.

Proprio qui in basso c’è la galleria completa con tute le pagine del volantino migliore, quelle che includono fin da subito prezzi straordinari. L’obiettivo di Comet è quello di continuare sulla lunghezza d’onda dello scorso 2023 dove sono state proposte delle offerte meravigliose all’interno dei suoi volantini. L’azienda sta salendo sempre di più, occupando ormai le prime posizioni nelle classifiche di gradimento.

Comet dimostra a tutti di avere il meglio nel nuovo volantino

Dando uno sguardo alle pagine del nuovo volantino che andrà avanti fino al 28 febbraio, si può notare tutto ciò. Comet consente a tutti di acquistare per soli 249 € il nuovo smartphone Xiaomi Redmi Note 13, dotato di ottime specifiche tecniche ma soprattutto di una tripla fotocamera. Sempre nella prima pagina del volantino, ecco una televisione, più precisamente una smart TV. Questa, di casa Samsung, è dotata di una diagonale da 55″ e costa a 449 €. Ricordiamo a tutti che è fondamentale fare quanto prima possibile visto che i prezzi andranno avanti fino ad esaurimento scorte.

La storia prosegue nelle pagine che seguono, dove sono disponibili i dispositivi top di gamma di Samsung come il Galaxy S24 e il Galaxy Z Fold 5 che costa 1899 € nella sua versione da 256 giga di memoria. Chiaramente si può andare anche su dispositivi meno costosi e il Galaxy A25 5G ne è la piena dimostrazione con il suo prezzo di soli 299 €.

Tutti questi prodotti hanno due anni di garanzia che possono essere ulteriormente estesi in fase di acquisto. Per quanto riguarda la finalizzazione con il pagamento, sono svariati i metodi disponibili. Si può scegliere di pagare in un’unica soluzione ma anche a rate.