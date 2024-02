Quando si tratta di connetterti a Internet con il tuo smartphone, hai a disposizione due modalità principali. Se ti trovi in un luogo familiare come casa tua, puoi sfruttare il collegamento WiFi. D’altra parte, quando ti trovi in un luogo sconosciuto o all’aperto, solitamente utilizzi la connessione dati fornita dal tuo operatore per continuare a navigare online. Potresti però essere tentato di utilizzare le reti WiFi pubbliche offerte dai locali o dai Comuni nelle piazze o nei dintorni dei luoghi di interesse, specialmente quando i tuoi dati stanno per esaurirsi.

Luoghi pubblici, WiFi potenti

L’Intelligent WiFi rappresenta una modalità che consente di ottimizzare sia le connessioni WiFi conosciute che quelle disponibili nei luoghi pubblici. È una funzionalità che vale la pena attivare per migliorare l’esperienza di connessione.

I telefoni intelligenti, che incorporano il sistema operativo Android, offrono una serie di menu per le impostazioni, alcune delle quali sono visibili direttamente, mentre altre sono nascoste per semplificare la vita degli utenti meno esperti. Le cosiddette impostazioni per gli sviluppatori rientrano in quest’ultima categoria e, nella maggior parte dei casi, potresti non aver bisogno di accedervi nella tua vita quotidiana. Ma, nel caso del WiFi, potrebbe essere vantaggioso attivare almeno una delle opzioni nascoste, ovvero l’Intelligent WiFi.

Attivando la modalità Intelligent WiFi, è possibile migliorare la gestione del segnale ricevuto dal tuo smartphone Android. Ma le potenzialità di questa funzionalità vanno oltre. Se tocchi ripetutamente la voce Intelligent WiFi nel menu dedicato nelle Impostazioni, apparirà un’altra voce, relativa agli sviluppatori. Questa sezione fornisce informazioni dettagliate sul tipo di connessione, la velocità, i canali utilizzati e una mappa che visualizza tutte le reti circostanti.

Analisi delle opzioni nascoste

Ritornando all’esempio della piazza pubblica, se desideri verificare la presenza di una rete WiFi aperta e potente nelle vicinanze, puoi consultare le informazioni per gli sviluppatori per individuare le reti disponibili. Questo ti consente di valutare se puoi connetterti a una rete pubblica che soddisfi le tue esigenze di connessione. In definitiva, l’Intelligent WiFi si rivela una risorsa preziosa per ottimizzare le connessioni WiFi e sfruttare al meglio le opportunità offerte dalle reti pubbliche.