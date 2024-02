Sembra che ci sia aria di novità in casa Microsoft, soprattutto per quanto riguarda il mondo del gaming. Secondo quanto è emerso in rete in queste ultime ore, infatti, sembra che l’azienda stia lavorando alla progettazione di una nuova console da gaming. Sembrerebbe che si tratti di una nuova versione della nota Xbox Series X. Tuttavia, a caratterizzarla e a distinguerla dalle precedenti sarebbe la nuova colorazione White. Vediamo qui di seguito i dettagli.

A quanto pare il colosso americano Microsoft ha intenzione di dare una svecchiata a una delle sue ultime console da gaming. Stiamo parlando della nota Xbox Series X e, come già accennato in apertura, l’azienda potrebbe annunciare a breve una nuova versione. Quest’ultima, secondo quanto è emerso in rete in queste ore, avrebbe come tratto distintivo la sua colorazione, ovvero White.

(eXputer) [Exclusive] Microsoft Has An All-Digital, White Xbox Series X In The Works

– Microsoft is planning to release a digital Xbox Series X somewhere between June and July this year.

– The black color of the existing console will be swapped with white, and it’ll be… pic.twitter.com/iFgf7u0IQY

— Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84_) February 23, 2024